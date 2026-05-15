Verluste in Frankfurt: SDAX am Freitagnachmittag in der Verlustzone

Der SDAX zeigt sich am fünften Tag der Woche im Minus.

Um 15:41 Uhr tendiert der SDAX im XETRA-Handel 1,60 Prozent leichter bei 18 307,32 Punkten. Damit sind die im SDAX enthaltenen Werte 90,513 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der SDAX 0,874 Prozent leichter bei 18 441,72 Punkten, nach 18 604,36 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 18 441,72 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 297,96 Zählern.

So entwickelt sich der SDAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht fiel der SDAX bereits um 1,70 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 15.04.2026, wurde der SDAX mit 17 823,62 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, den Wert von 17 840,08 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.05.2025, wurde der SDAX mit 16 545,58 Punkten berechnet.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 5,48 Prozent aufwärts. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 717,19 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 15 733,78 Punkten.

Die Tops und Flops im SDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen aktuell adesso SE (+ 5,79 Prozent auf 56,60 EUR), Energiekontor (+ 3,21 Prozent auf 46,60 EUR), CEWE Stiftung (+ 2,14 Prozent auf 104,80 EUR), SFC Energy (+ 1,91 Prozent auf 21,30 EUR) und init innovation in traffic systems SE (+ 1,72 Prozent auf 53,20 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen hingegen Siltronic (-6,97 Prozent auf 87,45 EUR), Hypoport SE (-5,81 Prozent auf 82,75 EUR), Vossloh (-5,18 Prozent auf 68,60 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-5,01 Prozent auf 89,20 EUR) und Nagarro SE (-4,28 Prozent auf 41,64 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im SDAX

Aktuell weist die HelloFresh-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 433 984 Aktien gehandelt. Die 1&1-Aktie sticht im SDAX mit einer Marktkapitalisierung von 4,007 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,74 zu Buche schlagen. Im Index verzeichnet die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,97 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at