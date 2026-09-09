Mutares Aktie
WKN DE: A2NB65 / ISIN: DE000A2NB650
|SDAX-Kursverlauf
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09.09.2026 15:58:54
Verluste in Frankfurt: SDAX am Mittwochnachmittag in der Verlustzone
Um 15:40 Uhr steht im XETRA-Handel ein Minus von 1,00 Prozent auf 18 603,46 Punkte an der SDAX-Kurstafel. Die Marktkapitalisierung der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 94,479 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,322 Prozent auf 18 730,69 Punkte an der Kurstafel, nach 18 791,15 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des SDAX lag am Mittwoch bei 18 768,93 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 18 589,16 Punkten erreichte.
SDAX-Jahreshoch und -Jahrestief
Auf Wochensicht verlor der SDAX bereits um 0,751 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, wurde der SDAX mit 18 659,63 Punkten berechnet. Der SDAX notierte noch vor drei Monaten, am 09.06.2026, bei 18 024,89 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.09.2025, wurde der SDAX auf 16 595,52 Punkte taxiert.
Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 7,19 Prozent. Bei 19 325,96 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 15 733,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Top und Flops heute
Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen derzeit HelloFresh (+ 3,90 Prozent auf 2,85 EUR), Befesa (+ 2,02 Prozent auf 37,80 EUR), Südzucker (+ 0,94 Prozent auf 12,88 EUR), Shelly (+ 0,92 Prozent auf 65,50 EUR) und CANCOM SE (+ 0,91 Prozent auf 22,20 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-5,17 Prozent auf 53,15 EUR), JOST Werke (-3,83 Prozent auf 60,30 EUR), Dürr (-3,70 Prozent auf 17,20 EUR), SMA Solar (-3,69 Prozent auf 61,25 EUR) und PVA TePla (-3,48 Prozent auf 30,52 EUR).
SDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Im SDAX sticht die HelloFresh-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 1 012 643 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,194 Mrd. Euro weist die 1&1-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.
SDAX-Fundamentaldaten im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,24 zu Buche schlagen. Die Mutares-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,80 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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|09.01.26
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|10.12.25
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|Warburg Research
|10.12.25
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|17.03.26
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|16.03.26
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|09.01.26
|Mutares Buy
|Warburg Research
|10.12.25
|Mutares Buy
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|1&1 AG
|23,90
|0,00%
|Befesa
|37,75
|0,13%
|CANCOM SE
|22,20
|0,00%
|Dürr AG
|17,34
|0,46%
|HelloFresh
|2,84
|-0,07%
|JOST Werke AG
|60,10
|0,17%
|KWS SAAT SE & Co. KGaA
|79,80
|0,13%
|Mutares
|25,65
|-0,19%
|PVA TePla AG
|30,38
|0,33%
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|52,80
|-0,19%
|Shelly
|63,20
|0,16%
|SMA Solar AG
|61,30
|0,16%
|Südzucker AG (Suedzucker AG)
|12,74
|0,31%
Indizes in diesem Artikel
|SDAX
|18 560,24
|-1,23%