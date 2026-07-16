Ottobock Aktie
WKN DE: BCK222 / ISIN: DE000BCK2223
|SDAX aktuell
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16.07.2026 15:58:47
Verluste in Frankfurt: SDAX fällt am Donnerstagnachmittag zurück
Um 15:40 Uhr tendiert der SDAX im XETRA-Handel 0,10 Prozent leichter bei 18 243,38 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 87,872 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,168 Prozent fester bei 18 292,86 Punkten, nach 18 262,13 Punkten am Vortag.
Bei 18 292,86 Einheiten erreichte der SDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 18 213,99 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
SDAX-Entwicklung im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche legte der SDAX bereits um 1,08 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 16.06.2026, stand der SDAX bei 18 423,12 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.04.2026, bewegte sich der SDAX bei 17 978,27 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.07.2025, wurde der SDAX mit 17 872,29 Punkten gehandelt.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,11 Prozent. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19 325,96 Punkten. Bei 15 733,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Gewinner und Verlierer im SDAX
Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit Ottobock (+ 6,32 Prozent auf 57,20 EUR), 1&1 (+ 2,22 Prozent auf 20,70 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 2,17) Prozent auf 32,98 EUR), HORNBACH (+ 2,03 Prozent auf 80,30 EUR) und Befesa (+ 2,03 Prozent auf 35,20 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind hingegen SMA Solar (-5,40 Prozent auf 58,70 EUR), PVA TePla (-4,74 Prozent auf 37,82 EUR), LPKF Laser Electronics (-4,41 Prozent auf 16,25 EUR), Vincorion (-4,15 Prozent auf 17,32 EUR) und SFC Energy (-3,83 Prozent auf 19,08 EUR).
SDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert
Das Handelsvolumen der EVOTEC SE-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 658 336 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,627 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.
Diese Dividenden zahlen die SDAX-Aktien
Die Mutares-Aktie präsentiert mit 2,84 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,43 Prozent bei der Mutares-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
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