Verluste in Frankfurt: SDAX fällt am Mittag

Am Mittwoch bewegt sich der SDAX um 12:08 Uhr via XETRA 0,09 Prozent tiefer bei 17 874,07 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 94,650 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,047 Prozent schwächer bei 17 882,50 Punkten in den Handel, nach 17 890,98 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 17 931,31 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 17 841,42 Einheiten.

So bewegt sich der SDAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SDAX bislang Verluste von 0,440 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, wurde der SDAX mit 18 302,82 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 25.11.2025, erreichte der SDAX einen Wert von 16 159,14 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.02.2025, wurde der SDAX mit 14 930,62 Punkten berechnet.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,99 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 18 480,20 Punkten. Bei 17 174,39 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im SDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich aktuell Verve Group (+ 7,19 Prozent auf 1,31 EUR), Alzchem Group (+ 5,94 Prozent auf 164,20 EUR), SFC Energy (+ 5,25 Prozent auf 14,84 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 2,25 Prozent auf 81,80 EUR) und HAMBORNER REIT (+ 2,16 Prozent auf 4,50 EUR). Schwächer notieren im SDAX hingegen Nagarro SE (-14,71 Prozent auf 48,70 EUR), SCHOTT Pharma (-2,54 Prozent auf 14,58 EUR), JOST Werke (-2,29 Prozent auf 63,90 EUR), Elmos Semiconductor (-1,83 Prozent auf 139,40 EUR) und Heidelberger Druckmaschinen (-1,39 Prozent auf 1,42 EUR).

Welche SDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SDAX weist die DEUTZ-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 324 689 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Schaeffler-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 9,921 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die SDAX-Mitglieder auf

Die Mutares-Aktie verzeichnet mit 4,31 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,00 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at