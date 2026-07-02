Verluste in Frankfurt: SDAX fällt am Mittag

Am Donnerstag tendiert der SDAX um 12:09 Uhr via XETRA 0,40 Prozent schwächer bei 18 122,56 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 86,977 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der SDAX 0,109 Prozent leichter bei 18 175,71 Punkten, nach 18 195,59 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 18 178,36 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 057,44 Zählern.

So bewegt sich der SDAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der SDAX bislang einen Gewinn von 1,46 Prozent. Vor einem Monat, am 02.06.2026, wurde der SDAX mit 19 043,66 Punkten berechnet. Der SDAX wurde vor drei Monaten, am 02.04.2026, mit 16 724,07 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 02.07.2025, wurde der SDAX auf 17 534,64 Punkte taxiert.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,42 Prozent zu. Bei 19 325,96 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 15 733,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SDAX

Die stärksten Aktien im SDAX sind derzeit Grand City Properties (+ 2,34 Prozent auf 9,17 EUR), Vincorion (+ 2,02 Prozent auf 17,18 EUR), init innovation in traffic systems SE (+ 2,02 Prozent auf 48,05 EUR), 1&1 (+ 1,97 Prozent auf 19,70 EUR) und JOST Werke (+ 1,92 Prozent auf 53,10 EUR). Die Verlierer im SDAX sind hingegen PVA TePla (-7,00 Prozent auf 40,12 EUR), LPKF Laser Electronics (-6,07 Prozent auf 20,10 EUR), SMA Solar (-3,63 Prozent auf 58,40 EUR), HelloFresh (-3,30 Prozent auf 4,11 EUR) und Springer Nature (-2,92 Prozent auf 18,62 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der Heidelberger Druckmaschinen-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 237 363 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX macht die Springer Nature-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,850 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Aktien im Fokus

Die Mutares-Aktie hat mit 2,97 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Die HAMBORNER REIT-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,24 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at