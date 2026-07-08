Verluste in Frankfurt: SDAX fällt am Mittag

Am Mittwoch bewegt sich der SDAX um 12:08 Uhr via XETRA 1,73 Prozent tiefer bei 17 834,12 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 89,362 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,319 Prozent schwächer bei 18 090,33 Punkten in den Handel, nach 18 148,27 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18 107,21 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 17 811,85 Einheiten.

So bewegt sich der SDAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SDAX bislang Verluste von 3,88 Prozent. Vor einem Monat, am 08.06.2026, wurde der SDAX mit 18 398,48 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 08.04.2026, erreichte der SDAX einen Wert von 17 234,96 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.07.2025, wurde der SDAX mit 17 824,55 Punkten berechnet.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,76 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 19 325,96 Punkten. Bei 15 733,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im SDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich aktuell Basler (+ 8,50 Prozent auf 26,80 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 3,46 Prozent auf 29,28 EUR), Shelly (+ 2,68 Prozent auf 57,50 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 1,86 Prozent auf 29,56 EUR) und SMA Solar (+ 1,42 Prozent auf 53,60 EUR). Schwächer notieren im SDAX hingegen Hypoport SE (-5,53 Prozent auf 81,95 EUR), PVA TePla (-4,94 Prozent auf 35,02 EUR), Vincorion (-4,86 Prozent auf 17,63 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-4,42 Prozent auf 67,10 EUR) und LPKF Laser Electronics (-4,37 Prozent auf 16,40 EUR).

Welche SDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SDAX weist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 555 247 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Fielmann-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,673 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die SDAX-Mitglieder auf

Die Mutares-Aktie verzeichnet mit 2,91 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,26 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at