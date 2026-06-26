Verluste in Frankfurt: SDAX fällt mittags

Am Mittag ziehen sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Am Freitag verliert der SDAX um 12:09 Uhr via XETRA 1,34 Prozent auf 17 616,05 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 86,934 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 17 782,86 Zählern und damit 0,401 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (17 854,48 Punkte).

Das Tageshoch des SDAX betrug 17 782,86 Punkte, das Tagestief hingegen 17 600,62 Zähler.

SDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den SDAX bereits um 4,85 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 26.05.2026, verzeichnete der SDAX einen Stand von 18 844,57 Punkten. Der SDAX lag vor drei Monaten, am 26.03.2026, bei 16 626,81 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.06.2025, betrug der SDAX-Kurs 17 147,55 Punkte.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 1,50 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 19 325,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Punkten erreicht.

Gewinner und Verlierer im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell SMA Solar (+ 1,94 Prozent auf 52,60 EUR), KWS SAAT SE (+ 1,35 Prozent auf 67,40 EUR), Grand City Properties (+ 1,01 Prozent auf 8,97 EUR), Dermapharm (+ 0,97 Prozent auf 47,00 EUR) und Deutsche Euroshop (+ 0,68 Prozent auf 17,82 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind derweil LPKF Laser Electronics (-7,86 Prozent auf 21,10 EUR), SFC Energy (-5,26 Prozent auf 19,80 EUR), GFT SE (-5,15 Prozent auf 19,54 EUR), MLP SE (-4,76 Prozent auf 7,41 EUR) und HelloFresh (-4,61 Prozent auf 3,68 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SDAX auf

Im SDAX weist die HelloFresh-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 434 876 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Springer Nature mit 3,707 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Werte im Blick

In diesem Jahr weist die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX auf. Die HAMBORNER REIT-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,16 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at