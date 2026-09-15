Verluste in Frankfurt: SDAX fällt zum Ende des Dienstagshandels

Am zweiten Tag der Woche hielten sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Schlussendlich schloss der SDAX am Dienstag nahezu unverändert (minus 0,11 Prozent) bei 18 161,57 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 92,741 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,235 Prozent stärker bei 18 224,71 Punkten in den Handel, nach 18 182,00 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SDAX lag am Dienstag bei 18 224,94 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 18 094,75 Punkten erreichte.

SDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, bei 18 633,51 Punkten. Der SDAX lag vor drei Monaten, am 15.06.2026, bei 18 534,14 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.09.2025, wies der SDAX 16 714,19 Punkte auf.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4,64 Prozent. Bei 19 325,96 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Zählern markiert.

Heutige Tops und Flops im SDAX

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell Energiekontor (+ 3,28 Prozent auf 25,20 EUR), GFT SE (+ 2,51 Prozent auf 26,55 EUR), SCHOTT Pharma (+ 2,43 Prozent auf 23,15 EUR), SAF-HOLLAND SE (+ 2,26 Prozent auf 22,65 EUR) und Wacker Neuson SE (+ 2,12 Prozent auf 24,10 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen derweil Befesa (-5,68 Prozent auf 34,90 EUR), Grand City Properties (-3,14 Prozent auf 8,33 EUR), SMA Solar (-3,12 Prozent auf 55,85 EUR), ASTA Energy Solutions (-3,11 Prozent auf 56,00 EUR) und Ottobock (-2,71 Prozent auf 53,80 EUR).

SDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die EVOTEC SE-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1 353 714 Aktien gehandelt. Die 1&1-Aktie weist im SDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,238 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien im Fokus

Im SDAX hat die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die HAMBORNER REIT-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,24 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at