Energiekontor Aktie

Energiekontor für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 531350 / ISIN: DE0005313506

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
SDAX-Marktbericht 15.09.2026 17:58:51

Verluste in Frankfurt: SDAX fällt zum Ende des Dienstagshandels

Verluste in Frankfurt: SDAX fällt zum Ende des Dienstagshandels

Am zweiten Tag der Woche hielten sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Schlussendlich schloss der SDAX am Dienstag nahezu unverändert (minus 0,11 Prozent) bei 18 161,57 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 92,741 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,235 Prozent stärker bei 18 224,71 Punkten in den Handel, nach 18 182,00 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SDAX lag am Dienstag bei 18 224,94 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 18 094,75 Punkten erreichte.

SDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, bei 18 633,51 Punkten. Der SDAX lag vor drei Monaten, am 15.06.2026, bei 18 534,14 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.09.2025, wies der SDAX 16 714,19 Punkte auf.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4,64 Prozent. Bei 19 325,96 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Zählern markiert.

Heutige Tops und Flops im SDAX

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell Energiekontor (+ 3,28 Prozent auf 25,20 EUR), GFT SE (+ 2,51 Prozent auf 26,55 EUR), SCHOTT Pharma (+ 2,43 Prozent auf 23,15 EUR), SAF-HOLLAND SE (+ 2,26 Prozent auf 22,65 EUR) und Wacker Neuson SE (+ 2,12 Prozent auf 24,10 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen derweil Befesa (-5,68 Prozent auf 34,90 EUR), Grand City Properties (-3,14 Prozent auf 8,33 EUR), SMA Solar (-3,12 Prozent auf 55,85 EUR), ASTA Energy Solutions (-3,11 Prozent auf 56,00 EUR) und Ottobock (-2,71 Prozent auf 53,80 EUR).

SDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die EVOTEC SE-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1 353 714 Aktien gehandelt. Die 1&1-Aktie weist im SDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,238 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien im Fokus

Im SDAX hat die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die HAMBORNER REIT-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,24 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zum SDAX-Chart
Marktkapitalisierungen im Überblick
Analysen zu SDAX-Aktien

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu SAF-HOLLAND SE

mehr Nachrichten

Analysen zu Mutares

mehr Analysen
18.06.26 Mutares Buy Warburg Research
17.03.26 Mutares Buy Warburg Research
16.03.26 Mutares Buy Jefferies & Company Inc.
09.01.26 Mutares Buy Warburg Research
10.12.25 Mutares Buy Warburg Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

1&1 AG 23,60 -0,21% 1&1 AG
ASTA Energy Solutions 55,60 -4,14% ASTA Energy Solutions
Befesa 34,75 -5,57% Befesa
Energiekontor AG 25,20 3,49% Energiekontor AG
EVOTEC SE 2,80 -2,57% EVOTEC SE
GFT SE 26,55 2,51% GFT SE
Grand City Properties S.A. 8,29 -3,72% Grand City Properties S.A.
HAMBORNER REIT 4,24 0,71% HAMBORNER REIT
KWS SAAT SE & Co. KGaA 76,90 -0,65% KWS SAAT SE & Co. KGaA
Mutares 25,70 -0,77% Mutares
Ottobock 53,90 -2,53% Ottobock
SAF-HOLLAND SE 22,60 2,26% SAF-HOLLAND SE
SCHOTT Pharma 23,10 2,67% SCHOTT Pharma
SMA Solar AG 56,00 -3,20% SMA Solar AG
Wacker Neuson SE 24,05 2,78% Wacker Neuson SE

Indizes in diesem Artikel

SDAX 18 127,33 -0,30%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 37: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 37
12.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12.09.26 KW 37: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.09.26 KW 37: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreise und KI-Bedenken belasten: ATX und DAX schließen leichter -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche gaben im Dienstagshandel etwas nach. An den Börsen in Fernost waren am Dienstag rote Vorzeichen zu sehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen