Am vierten Tag der Woche halten sich die Börsianer in Frankfurt zurück.

Am Donnerstag bewegt sich der SDAX um 15:41 Uhr via XETRA 0,19 Prozent tiefer bei 17 345,43 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 87,456 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,410 Prozent stärker bei 17 450,11 Punkten in den Handel, nach 17 378,84 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 17 566,96 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 17 328,86 Einheiten.

SDAX-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der SDAX bislang Verluste von 2,45 Prozent. Noch vor einem Monat, am 19.10.2026, notierte der SDAX bei 18 210,22 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.08.2026, verzeichnete der SDAX einen Wert von 18 534,04 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.11.2025, wurde der SDAX mit 15 955,60 Punkten berechnet.

Seit Jahresbeginn 2026 verlor der Index bereits um 0,059 Prozent. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19 325,96 Punkten. Bei 15 733,78 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im SDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit OHB SE (+ 8,70 Prozent auf 185,00 EUR), secunet Security Networks (+ 4,14 Prozent auf 196,00 EUR), Basler (+ 4,02 Prozent auf 24,60 EUR), PVA TePla (+ 3,71 Prozent auf 27,40 EUR) und Medios (+ 3,68 Prozent auf 10,72 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen hingegen HelloFresh (-3,70 Prozent auf 2,89 EUR), grenke (-3,23 Prozent auf 11,38 EUR), Südzucker (-3,09 Prozent auf 10,66 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-2,76 Prozent auf 21,84 EUR) und PNE (-2,63 Prozent auf 4,44 EUR) unter Druck.

Die teuersten SDAX-Unternehmen

Im SDAX sticht die EVOTEC SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 589 464 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 5,192 Mrd. Euro weist die 1&1-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die SDAX-Werte auf

Im SDAX weist die Mutares-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 8,96 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der HAMBORNER REIT-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at