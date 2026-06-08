Verluste in Frankfurt: SDAX legt am Montagmittag den Rückwärtsgang ein

Der SDAX sinkt im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,78 Prozent auf 18 289,26 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 90,502 Mrd. Euro wert. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,950 Prozent auf 18 258,75 Punkte an der Kurstafel, nach 18 433,82 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SDAX bei 18 305,79 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 18 156,19 Punkten.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 08.05.2026, verzeichnete der SDAX einen Wert von 18 628,53 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, wurde der SDAX mit 17 232,69 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, wies der SDAX einen Wert von 16 989,77 Punkten auf.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5,38 Prozent zu. Das Jahreshoch des SDAX liegt derzeit bei 19 325,96 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 15 733,78 Punkten.

SDAX-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell FRIEDRICH VORWERK (+ 3,44 Prozent auf 58,70 EUR), 1&1 (+ 3,11 Prozent auf 24,85 EUR), pbb (+ 2,00 Prozent auf 3,36 EUR), PVA TePla (+ 1,67 Prozent auf 41,40 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 1,11 Prozent auf 38,10 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind hingegen Verve Group (-4,20 Prozent auf 1,69 EUR), SMA Solar (-3,94 Prozent auf 57,35 EUR), Ottobock (-3,29 Prozent auf 52,90 EUR), tonies (-2,95 Prozent auf 10,54 EUR) und Nagarro SE (-2,48 Prozent auf 40,04 EUR).

Welche SDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 582 962 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX macht die 1&1-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,254 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der SDAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 2,87 zu Buche schlagen. Im Index bietet die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,60 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at