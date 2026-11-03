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SDAX-Performance 03.11.2026 17:58:49

Verluste in Frankfurt: SDAX legt zum Ende des Dienstagshandels den Rückwärtsgang ein

Verluste in Frankfurt: SDAX legt zum Ende des Dienstagshandels den Rückwärtsgang ein

Am zweiten Tag der Woche zogen sich die Börsianer in Frankfurt zurück.

Zum Handelsschluss tendierte der SDAX im XETRA-Handel 1,01 Prozent leichter bei 18 033,63 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 90,431 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,585 Prozent tiefer bei 18 111,09 Punkten, nach 18 217,69 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18 190,96 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 17 851,49 Einheiten.

SDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, wurde der SDAX auf 18 194,70 Punkte taxiert. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 03.08.2026, einen Stand von 18 524,47 Punkten. Der SDAX wurde vor einem Jahr, am 03.11.2025, mit 16 543,43 Punkten bewertet.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 3,91 Prozent nach oben. 19 325,96 Punkte markierten den Höchststand des SDAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Punkten markiert.

SDAX-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit PVA TePla (+ 7,05 Prozent auf 31,60 EUR), SMA Solar (+ 4,42 Prozent auf 51,00 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 3,85 Prozent auf 10,80 EUR), Basler (+ 3,53 Prozent auf 23,45 EUR) und SFC Energy (+ 3,49 Prozent auf 18,38 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen hingegen TeamViewer (-26,83 Prozent auf 5,29 EUR), HelloFresh (-4,59 Prozent auf 2,76 EUR), init innovation in traffic systems SE (-4,56 Prozent auf 31,40 EUR), GFT SE (-4,22 Prozent auf 27,25 EUR) und SCHOTT Pharma (-4,19 Prozent auf 24,00 EUR).

Die meistgehandelten SDAX-Aktien

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die TeamViewer-Aktie aufweisen. 6 495 304 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX hat die 1&1-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 5,097 Mrd. Euro den größten Anteil.

Dieses KGV weisen die SDAX-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 2,36 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,67 Prozent bei der HAMBORNER REIT-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
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HAMBORNER REIT 4,04 0,12% HAMBORNER REIT
HelloFresh 2,97 -0,03% HelloFresh
init innovation in traffic systems SE 32,85 0,92% init innovation in traffic systems SE
KWS SAAT SE & Co. KGaA 67,80 0,00% KWS SAAT SE & Co. KGaA
LPKF Laser & Electronics AG 10,15 -2,87% LPKF Laser & Electronics AG
Mutares 27,30 0,18% Mutares
PVA TePla AG 29,90 -0,80% PVA TePla AG
SCHOTT Pharma 22,15 -4,53% SCHOTT Pharma
SFC Energy AG 18,08 -0,22% SFC Energy AG
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