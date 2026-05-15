Verluste in Frankfurt: SDAX legt zum Ende des Freitagshandels den Rückwärtsgang ein

Zum Handelsschluss zogen sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Am Freitag tendierte der SDAX via XETRA zum Handelsende 1,26 Prozent tiefer bei 18 369,14 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 90,513 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,874 Prozent auf 18 441,72 Punkte an der Kurstafel, nach 18 604,36 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18 441,72 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 18 271,67 Einheiten.

SDAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den SDAX bereits um 1,36 Prozent abwärts. Der SDAX verzeichnete vor einem Monat, am 15.04.2026, den Stand von 17 823,62 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, den Stand von 17 840,08 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.05.2025, erreichte der SDAX einen Stand von 16 545,58 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 5,84 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 18 717,19 Punkten. Bei 15 733,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell adesso SE (+ 5,42 Prozent auf 56,40 EUR), Energiekontor (+ 4,21 Prozent auf 47,05 EUR), TeamViewer (+ 3,11 Prozent auf 5,47 EUR), HelloFresh (+ 2,80 Prozent auf 4,26 EUR) und Dermapharm (+ 2,57 Prozent auf 51,80 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil Siltronic (-6,91 Prozent auf 87,50 EUR), Vossloh (-6,15 Prozent auf 67,90 EUR), Hypoport SE (-5,81 Prozent auf 82,75 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-4,69 Prozent auf 89,50 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (-4,42 Prozent auf 39,76 EUR).

Welche Aktien im SDAX den größten Börsenwert aufweisen

Im SDAX sticht die HelloFresh-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 1 043 983 Aktien gehandelt. Im SDAX weist die 1&1-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,007 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die SDAX-Titel auf

Unter den SDAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 2,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mutares-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,97 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at