Verluste in Frankfurt: SDAX legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein

Das macht der SDAX am ersten Tag der Woche.

Am Montag bewegt sich der SDAX um 09:11 Uhr via XETRA 0,10 Prozent leichter bei 18 493,42 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 88,861 Mrd. Euro wert. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,019 Prozent auf 18 514,82 Punkte an der Kurstafel, nach 18 511,25 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18 514,82 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 18 466,85 Einheiten.

SDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 22.05.2026, erreichte der SDAX einen Wert von 18 736,95 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, notierte der SDAX bei 16 197,98 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, wurde der SDAX mit 16 524,22 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 6,56 Prozent. Bei 19 325,96 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 15 733,78 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell ATOSS Software (+ 1,56 Prozent auf 71,60 EUR), Vincorion (+ 1,55 Prozent auf 18,33 EUR), GFT SE (+ 1,17 Prozent auf 21,55 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 0,98 Prozent auf 67,00 EUR) und Dermapharm (+ 0,97 Prozent auf 47,00 EUR). Unter Druck stehen im SDAX derweil Deutsche Beteiligungs (-2,30 Prozent auf 23,35 EUR), Douglas (-1,97 Prozent auf 7,96 EUR), ASTA Energy Solutions (-1,81 Prozent auf 75,80 EUR), PNE (-1,77 Prozent auf 11,08 EUR) und HelloFresh (-1,59 Prozent auf 3,96 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die HelloFresh-Aktie aufweisen. 186 233 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Springer Nature-Aktie weist im SDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,731 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der SDAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,14 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,98 Prozent bei der HAMBORNER REIT-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at