Verluste in Frankfurt: SDAX leichter

Am Nachmittag ziehen sich die Börsianer in Frankfurt zurück.

Der SDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0,75 Prozent leichter bei 18 182,87 Punkten. Der Börsenwert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 98,444 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,262 Prozent fester bei 18 367,87 Punkten, nach 18 319,79 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 18 161,04 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 367,87 Zählern.

So bewegt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht fiel der SDAX bereits um 0,596 Prozent zurück. Der SDAX verzeichnete vor einem Monat, am 29.12.2025, den Stand von 17 016,55 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.10.2025, betrug der SDAX-Kurs 16 871,15 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 29.01.2025, erreichte der SDAX einen Stand von 14 323,32 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4,77 Prozent nach oben. Bei 18 480,20 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 17 174,39 Zählern markiert.

Top- und Flop-Aktien im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell Stabilus SE (+ 4,73 Prozent auf 19,48 EUR), secunet Security Networks (+ 3,55 Prozent auf 219,00 EUR), Vossloh (+ 1,97 Prozent auf 83,00 EUR), KSB SE (+ 1,87 Prozent auf 1 090,00 EUR) und DEUTZ (+ 1,38 Prozent auf 10,99 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen hingegen Siltronic (-6,62 Prozent auf 52,15 EUR), adesso SE (-4,25 Prozent auf 81,10 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-3,94 Prozent auf 47,32 EUR), NORMA Group SE (-3,14 Prozent auf 14,80 EUR) und Nagarro SE (-3,06 Prozent auf 71,25 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im SDAX sticht die Schaeffler-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 456 471 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Schaeffler-Aktie mit 11,216 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SDAX.

KGV und Dividende der SDAX-Mitglieder

Die Mutares-Aktie hat mit 4,61 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Mit 7,94 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at