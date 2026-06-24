Verluste in Frankfurt: SDAX leichter

Der SDAX notiert im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 1,17 Prozent tiefer bei 17 945,45 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 88,437 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,070 Prozent auf 18 169,78 Punkte an der Kurstafel, nach 18 157,00 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte heute sein Tagestief bei 17 932,96 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18 169,78 Punkten lag.

So bewegt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verlor der SDAX bereits um 3,08 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, bei 18 736,95 Punkten. Der SDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 24.03.2026, den Wert von 16 517,29 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.06.2025, betrug der SDAX-Kurs 16 913,69 Punkte.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,40 Prozent aufwärts. Bei 19 325,96 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Zählern erreicht.

SDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen aktuell 1&1 (+ 2,21 Prozent auf 20,85 EUR), EVOTEC SE (+ 1,57 Prozent auf 4,78 EUR), PATRIZIA SE (+ 1,41 Prozent auf 7,91 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 0,75 Prozent auf 27,00 EUR) und Vossloh (+ 0,63 Prozent auf 63,75 EUR). Unter Druck stehen im SDAX derweil JOST Werke (-3,50 Prozent auf 52,40 EUR), SFC Energy (-3,20 Prozent auf 21,20 EUR), ATOSS Software (-3,09 Prozent auf 69,00 EUR), init innovation in traffic systems SE (-3,03 Prozent auf 48,05 EUR) und grenke (-2,98 Prozent auf 11,74 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 582 564 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 3,699 Mrd. Euro weist die Springer Nature-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die SDAX-Werte auf

Die Mutares-Aktie verzeichnet mit 3,11 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Mit 7,22 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at