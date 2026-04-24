Verluste in Frankfurt: SDAX mittags schwächer

Am Freitag geht es im SDAX um 12:09 Uhr via XETRA um 1,04 Prozent auf 17 697,01 Punkte abwärts. Insgesamt kommt der SDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 90,844 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der SDAX 0,062 Prozent tiefer bei 17 871,74 Punkten, nach 17 882,83 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag heute bei 17 678,26 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 17 928,31 Punkten erreichte.

SDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SDAX bislang ein Minus von 2,15 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.03.2026, notierte der SDAX bei 16 517,29 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, wies der SDAX einen Wert von 18 302,82 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 24.04.2025, wurde der SDAX mit 15 491,70 Punkten berechnet.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,97 Prozent. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 18 480,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Zählern registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit ATOSS Software (+ 4,93 Prozent auf 83,00 EUR), SMA Solar (+ 4,49 Prozent auf 52,35 EUR), Siltronic (+ 3,81 Prozent auf 73,60 EUR), HAMBORNER REIT (+ 0,73 Prozent auf 4,81 EUR) und KWS SAAT SE (+ 0,54 Prozent auf 74,30 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind derweil Vossloh (-3,83 Prozent auf 71,50 EUR), Befesa (-3,73 Prozent auf 33,55 EUR), Sixt SE St (-3,64 Prozent auf 68,75 EUR), Hypoport SE (-3,54 Prozent auf 81,85 EUR) und EVOTEC SE (-3,43 Prozent auf 5,22 EUR).

Die meistgehandelten SDAX-Aktien

Das Handelsvolumen der Heidelberger Druckmaschinen-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 611 264 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie macht im SDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,210 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,68 zu Buche schlagen. Mit 9,17 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Mutares-Aktie an.

Redaktion finanzen.at