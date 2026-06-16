Verluste in Frankfurt: SDAX nachmittags im Minus

Mit dem SDAX geht es am Dienstagnachmittag abwärts.

Um 15:41 Uhr bewegt sich der SDAX im XETRA-Handel 0,50 Prozent tiefer bei 18 440,79 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 89,965 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der SDAX 0,093 Prozent höher bei 18 551,46 Punkten, nach 18 534,14 Punkten am Vortag.

Bei 18 551,46 Einheiten erreichte der SDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 18 417,85 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SDAX-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, verzeichnete der SDAX einen Stand von 18 365,64 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.03.2026, notierte der SDAX bei 16 766,25 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.06.2025, bewegte sich der SDAX bei 16 904,98 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6,25 Prozent zu. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19 325,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Punkten verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell SFC Energy (+ 10,22 Prozent auf 22,65 EUR), SMA Solar (+ 7,30 Prozent auf 52,75 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 5,38 Prozent auf 32,14 EUR), tonies (+ 3,00 Prozent auf 12,38 EUR) und Mutares (+ 2,85 Prozent auf 28,90 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich derweil SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-4,07 Prozent auf 97,85 EUR), EVOTEC SE (-3,73 Prozent auf 4,70 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (-2,96 Prozent auf 1,54 EUR), 1&1 (-2,95 Prozent auf 23,00 EUR) und PATRIZIA SE (-2,77 Prozent auf 7,72 EUR).

SDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die HelloFresh-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 677 635 Aktien gehandelt. Die 1&1-Aktie sticht im SDAX mit einer Marktkapitalisierung von 4,307 Mrd. Euro heraus.

SDAX-Fundamentalkennzahlen

2026 weist die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX auf. Die Mutares-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,44 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at