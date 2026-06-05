Verluste in Frankfurt: SDAX nachmittags schwächer

Am Freitag geht es im SDAX um 15:40 Uhr via XETRA um 1,08 Prozent auf 18 557,74 Punkte abwärts. Insgesamt kommt der SDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 91,656 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der SDAX 0,396 Prozent tiefer bei 18 685,37 Punkten, nach 18 759,59 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag heute bei 18 554,92 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18 723,73 Punkten erreichte.

SDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SDAX bislang ein Minus von 3,98 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.05.2026, notierte der SDAX bei 18 182,88 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.03.2026, verzeichnete der SDAX einen Stand von 17 299,20 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.06.2025, wurde der SDAX mit 17 030,30 Punkten berechnet.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6,93 Prozent. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 19 325,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Zählern registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit Ottobock (+ 3,20 Prozent auf 54,80 EUR), HelloFresh (+ 3,04 Prozent auf 4,27 EUR), ATOSS Software (+ 2,27 Prozent auf 81,00 EUR), HORNBACH (+ 1,31 Prozent auf 77,30 EUR) und tonies (+ 1,28 Prozent auf 11,04 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind derweil Siltronic (-8,58 Prozent auf 91,60 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-5,61 Prozent auf 89,25 EUR), PVA TePla (-4,38 Prozent auf 40,64 EUR), SFC Energy (-3,55 Prozent auf 20,35 EUR) und Grand City Properties (-3,53 Prozent auf 9,02 EUR).

Die meistgehandelten SDAX-Aktien

Das Handelsvolumen der TeamViewer-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 549 959 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie macht im SDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,236 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,99 zu Buche schlagen. Mit 7,31 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Mutares-Aktie an.

Redaktion finanzen.at