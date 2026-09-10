Redcare Pharmacy Aktie

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WKN DE: A2AR94 / ISIN: NL0012044747

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SDAX-Marktbericht 10.09.2026 15:58:56

Verluste in Frankfurt: SDAX nachmittags schwächer

Verluste in Frankfurt: SDAX nachmittags schwächer

Der SDAX gibt sich am Nachmittag schwächer.

Am Donnerstag fällt der SDAX um 15:41 Uhr via XETRA um 0,67 Prozent auf 18 435,18 Punkte zurück. Der Wert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 94,751 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,046 Prozent schwächer bei 18 551,75 Punkten in den Handel, nach 18 560,24 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SDAX bei 18 430,27 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 18 600,51 Punkten.

SDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SDAX bislang Verluste von 1,65 Prozent. Noch vor einem Monat, am 10.08.2026, notierte der SDAX bei 18 540,54 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.06.2026, lag der SDAX noch bei 17 864,36 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.09.2025, wurde der SDAX auf 16 535,50 Punkte taxiert.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6,22 Prozent nach oben. Bei 19 325,96 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Zählern verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 2,75 Prozent auf 54,15 EUR), STO SE (+ 2,73 Prozent auf 101,60 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 2,60 Prozent auf 31,58 EUR), Drägerwerk (+ 2,52 Prozent auf 113,80 EUR) und Südzucker (+ 2,34 Prozent auf 13,10 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind hingegen SMA Solar (-5,02 Prozent auf 58,65 EUR), Hypoport SE (-4,56 Prozent auf 78,45 EUR), Jungheinrich (-3,70 Prozent auf 25,48 EUR), EVOTEC SE (-3,25 Prozent auf 3,04 EUR) und tonies (-2,84 Prozent auf 11,62 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die HelloFresh-Aktie aufweisen. 911 985 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX weist die 1&1-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,220 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 2,24 zu Buche schlagen. Die HAMBORNER REIT-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,89 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Aktien in diesem Artikel

1&1 AG 24,05 2,78% 1&1 AG
Carl Zeiss Meditec AG 30,96 0,19% Carl Zeiss Meditec AG
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. 112,60 -0,18% Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
EVOTEC SE 3,02 -0,79% EVOTEC SE
HAMBORNER REIT 4,20 -0,24% HAMBORNER REIT
HelloFresh 2,78 -2,28% HelloFresh
Hypoport SE 77,30 -0,77% Hypoport SE
Jungheinrich AG 25,48 0,95% Jungheinrich AG
KWS SAAT SE & Co. KGaA 77,10 -0,26% KWS SAAT SE & Co. KGaA
Mutares 25,90 0,97% Mutares
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 53,05 -1,94% Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
SMA Solar AG 58,85 0,00% SMA Solar AG
STO SE & Co. KGaA 101,80 0,99% STO SE & Co. KGaA
Südzucker AG (Suedzucker AG) 13,12 2,18% Südzucker AG (Suedzucker AG)
tonies 11,70 0,52% tonies

Indizes in diesem Artikel

SDAX 18 402,44 -0,07%

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