Verluste in Frankfurt: SDAX notiert nachmittags im Minus

Um 15:41 Uhr tendiert der SDAX im XETRA-Handel 0,43 Prozent tiefer bei 17 886,04 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 87,375 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,289 Prozent auf 18 015,70 Punkte an der Kurstafel, nach 17 963,71 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SDAX betrug 17 872,35 Punkte, das Tageshoch hingegen 18 015,96 Zähler.

SDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den SDAX bereits um 3,40 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 25.05.2026, wurde der SDAX mit 18 871,93 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 25.03.2026, wurde der SDAX auf 16 905,40 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 25.06.2025, wies der SDAX einen Wert von 16 964,48 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 3,06 Prozent zu Buche. Bei 19 325,96 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief beträgt hingegen 15 733,78 Zähler.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Die Top-Aktien im SDAX sind derzeit PVA TePla (+ 6,35 Prozent auf 42,54 EUR), Hypoport SE (+ 3,81 Prozent auf 84,55 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (+ 2,60 Prozent auf 1,42 EUR), JOST Werke (+ 2,17 Prozent auf 51,80 EUR) und SCHOTT Pharma (+ 2,13 Prozent auf 17,26 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen hingegen LPKF Laser Electronics (-6,00 Prozent auf 23,50 EUR), ATOSS Software (-3,70 Prozent auf 67,60 EUR), HelloFresh (-3,36 Prozent auf 3,88 EUR), Energiekontor (-3,23 Prozent auf 37,40 EUR) und FRIEDRICH VORWERK (-3,11 Prozent auf 68,60 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im SDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 658 776 Aktien gehandelt. Die Springer Nature-Aktie macht im SDAX mit 3,699 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel

Unter den SDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 3,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Grand City Properties-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,30 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at