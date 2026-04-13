Deutsche Beteiligungs Aktie
WKN DE: A1TNUT / ISIN: DE000A1TNUT7
|SDAX-Entwicklung
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13.04.2026 12:27:01
Verluste in Frankfurt: SDAX präsentiert sich am Mittag leichter
Um 12:09 Uhr fällt der SDAX im XETRA-Handel um 1,01 Prozent auf 17 083,87 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 87,823 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der SDAX 0,817 Prozent leichter bei 17 116,72 Punkten in den Montagshandel, nach 17 257,63 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des SDAX betrug 17 138,81 Punkte, das Tagestief hingegen 17 074,47 Zähler.
SDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat, am 13.03.2026, wies der SDAX einen Stand von 16 784,93 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 13.01.2026, wies der SDAX einen Wert von 18 201,85 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 11.04.2025, einen Wert von 14 440,94 Punkten auf.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 1,57 Prozent abwärts. Das Jahreshoch des SDAX beträgt derzeit 18 480,20 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Punkten verzeichnet.
Heutige Tops und Flops im SDAX
Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 5,27 Prozent auf 39,16 EUR), Deutsche Beteiligungs (+ 1,64 Prozent auf 24,85 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (+ 1,09 Prozent auf 1,39 EUR), CANCOM SE (+ 1,02 Prozent auf 24,80 EUR) und init innovation in traffic systems SE (+ 0,99 Prozent auf 41,00 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen hingegen tonies (-5,83 Prozent auf 9,70 EUR), Shelly (-3,53 Prozent auf 54,60 EUR), Hypoport SE (-3,34 Prozent auf 78,15 EUR), INDUS (-2,50 Prozent auf 27,30 EUR) und Verve Group (-2,30 Prozent auf 1,40 EUR) unter Druck.
SDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Aktuell weist die TeamViewer-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 482 019 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX weist die 1&1-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,272 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der SDAX-Werte im Blick
In diesem Jahr präsentiert die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Im Index bietet die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,81 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
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|CANCOM SE
|25,55
|0,39%
|Deutsche Beteiligungs AG
|25,45
|-0,20%
|grenke AG
|13,06
|0,31%
|Heidelberger Druckmaschinen AG
|1,67
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|Hypoport SE
|89,55
|0,56%
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|27,90
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|init innovation in traffic systems SE
|42,85
|0,35%
|Mutares
|25,50
|-0,20%
|Shelly
|55,60
|0,18%
|TeamViewer
|4,62
|0,26%
|tonies
|9,96
|-0,80%
|VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|39,60
|-0,50%
|Verve Group
|1,51
|0,33%
Indizes in diesem Artikel
|SDAX
|17 823,62
|0,80%