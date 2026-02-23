Verluste in Frankfurt: SDAX sackt am Nachmittag ab

Am Montag geht es im SDAX um 15:41 Uhr via XETRA um 0,77 Prozent auf 17 885,49 Punkte abwärts. Damit kommen die im SDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 95,531 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,393 Prozent schwächer bei 17 953,05 Punkten in den Montagshandel, nach 18 023,92 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 17 811,76 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 020,92 Zählern.

SDAX seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 23.01.2026, verzeichnete der SDAX einen Stand von 18 302,82 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, wies der SDAX 15 750,71 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.02.2025, wies der SDAX einen Stand von 14 888,59 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,05 Prozent aufwärts. Der SDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 480,20 Punkten. 17 174,39 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell DEUTZ (+ 2,86 Prozent auf 11,86 EUR), ATOSS Software (+ 2,56 Prozent auf 84,00 EUR), Nagarro SE (+ 2,33 Prozent auf 63,75 EUR), PVA TePla (+ 1,28 Prozent auf 25,34 EUR) und Douglas (+ 1,21 Prozent auf 11,74 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen hingegen Gerresheimer (-6,26 Prozent auf 19,16 EUR), HAMBORNER REIT (-5,57 Prozent auf 4,66 EUR), MBB SE (-4,32 Prozent auf 210,50 EUR), Verve Group (-3,58 Prozent auf 1,24 EUR) und Hypoport SE (-3,48 Prozent auf 80,50 EUR).

SDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die DEUTZ-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 890 299 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Schaeffler-Aktie weist im SDAX mit 10,110 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die SDAX-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,33 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index bietet die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,95 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at