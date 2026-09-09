Verluste in Frankfurt: SDAX sackt schlussendlich ab

Der SDAX gab sich am dritten Tag der Woche schwächer.

Am Mittwoch verbuchte der SDAX via XETRA zum Handelsschluss Verluste in Höhe von 1,35 Prozent auf 18 536,58 Punkte. Der Wert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 94,479 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,322 Prozent schwächer bei 18 730,69 Punkten in den Handel, nach 18 791,15 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SDAX bei 18 518,18 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 18 768,93 Punkten.

SDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SDAX bislang Verluste von 1,11 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, erreichte der SDAX einen Stand von 18 659,63 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.06.2026, lag der SDAX noch bei 18 024,89 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.09.2025, wurde der SDAX auf 16 595,52 Punkte taxiert.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6,80 Prozent nach oben. Bei 19 325,96 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Zählern verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell HelloFresh (+ 3,98 Prozent auf 2,85 EUR), Befesa (+ 2,43 Prozent auf 37,95 EUR), NORMA Group SE (+ 1,57 Prozent auf 20,05 EUR), CANCOM SE (+ 1,14 Prozent auf 22,25 EUR) und Drägerwerk (+ 0,73 Prozent auf 111,00 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind hingegen Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-5,98 Prozent auf 52,70 EUR), JOST Werke (-4,31 Prozent auf 60,00 EUR), Sixt SE St (-4,08 Prozent auf 68,25 EUR), PVA TePla (-3,61 Prozent auf 30,48 EUR) und Jungheinrich (-3,43 Prozent auf 26,46 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die HelloFresh-Aktie aufweisen. 1 524 135 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX weist die 1&1-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,194 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 2,24 zu Buche schlagen. Die Mutares-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,80 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at