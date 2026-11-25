Der SDAX notierte im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 0,75 Prozent leichter bei 16 902,93 Punkten. Damit sind die im SDAX enthaltenen Werte 85,790 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der SDAX 0,017 Prozent leichter bei 17 028,67 Punkten, nach 17 031,51 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SDAX betrug 17 138,44 Punkte, das Tagestief hingegen 16 869,31 Zähler.

SDAX-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der SDAX bislang einen Gewinn von 0,560 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, bewegte sich der SDAX bei 18 106,58 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.08.2026, verzeichnete der SDAX einen Stand von 18 541,82 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.11.2025, wies der SDAX einen Wert von 16 159,14 Punkten auf.

Der Index sank seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,61 Prozent. In diesem Jahr erreichte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 19 325,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Zählern markiert.

SDAX-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell HelloFresh (+ 5,30 Prozent auf 3,32 EUR), Grand City Properties (+ 5,23 Prozent auf 8,05 EUR), Sixt SE St (+ 4,49 Prozent auf 74,45 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (+ 4,37 Prozent auf 1,02 EUR) und Einhell Germany vz (+ 4,22 Prozent auf 66,70 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen hingegen PNE (-6,81 Prozent auf 3,77 EUR), PVA TePla (-6,65 Prozent auf 23,04 EUR), ASTA Energy Solutions (-5,26 Prozent auf 37,80 EUR), Befesa (-5,19 Prozent auf 35,60 EUR) und Drägerwerk (-4,98 Prozent auf 122,20 EUR).

SDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SDAX weist die HelloFresh-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 983 708 Aktien gehandelt. Mit 5,256 Mrd. Euro macht die 1&1-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 1,31 erwartet. Im Index bietet die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,95 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at