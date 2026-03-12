Verluste in Frankfurt: SDAX schwächelt schlussendlich

Der SDAX zeigte sich heute im Minus.

Am Donnerstag ging es im SDAX via XETRA letztendlich um 0,31 Prozent auf 17 034,13 Punkte abwärts. Damit sind die im SDAX enthaltenen Werte 85,258 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der SDAX 0,308 Prozent leichter bei 17 033,56 Punkten, nach 17 086,27 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 17 136,32 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 16 914,39 Zählern.

So entwickelt sich der SDAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht legte der SDAX bereits um 0,578 Prozent zu. Vor einem Monat, am 12.02.2026, wurde der SDAX mit 17 683,41 Punkten gehandelt. Der SDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 12.12.2025, den Wert von 16 863,34 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.03.2025, wurde der SDAX mit 15 301,21 Punkten berechnet.

Seit Anfang des Jahres 2026 sank der Index bereits um 1,85 Prozent. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 480,20 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 671,12 Punkten.

Die Tops und Flops im SDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen aktuell VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 6,15 Prozent auf 34,52 EUR), HelloFresh (+ 4,85 Prozent auf 4,85 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4,20 Prozent auf 58,30 EUR), Siltronic (+ 3,85 Prozent auf 54,00 EUR) und Alzchem Group (+ 3,81 Prozent auf 163,40 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen hingegen grenke (-8,87 Prozent auf 12,74 EUR), Salzgitter (-5,23 Prozent auf 44,54 EUR), Hypoport SE (-4,89 Prozent auf 79,70 EUR), Verve Group (-4,77 Prozent auf 1,50 EUR) und ProSiebenSat1 Media SE (-3,81 Prozent auf 4,29 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im SDAX

Aktuell weist die EVOTEC SE-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 276 476 Aktien gehandelt. Die 1&1-Aktie sticht im SDAX mit einer Marktkapitalisierung von 4,346 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,98 zu Buche schlagen. Im Index verzeichnet die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,67 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at