Der SDAX fällt am Morgen nach Vortagesgewinnen zurück.

Am Freitag geht es im SDAX um 09:11 Uhr via XETRA um 1,24 Prozent auf 17 034,69 Punkte abwärts. Die SDAX-Mitglieder sind damit 86,714 Mrd. Euro wert. In den Freitagshandel ging der SDAX 0,510 Prozent tiefer bei 17 160,60 Punkten, nach 17 248,60 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag heute bei 17 027,82 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 17 160,60 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der SDAX bislang ein Minus von 4,20 Prozent. Der SDAX erreichte vor einem Monat, am 20.10.2026, einen Stand von 18 183,22 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.08.2026, wurde der SDAX auf 18 497,60 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 20.11.2025, wurde der SDAX mit 15 914,45 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Minus von 1,85 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 19 325,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Zählern markiert.

SDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind derzeit HelloFresh (+ 0,72 Prozent auf 2,93 EUR), Grand City Properties (+ 0,40 Prozent auf 7,55 EUR), Drägerwerk (+ 0,34 Prozent auf 116,40 EUR), Shelly (+ 0,16 Prozent auf 64,40 EUR) und Carl Zeiss Meditec (+ 0,12 Prozent auf 32,30 EUR). Schwächer notieren im SDAX derweil LPKF Laser Electronics (-5,77 Prozent auf 7,84 EUR), ASTA Energy Solutions (-5,12 Prozent auf 40,80 EUR), SMA Solar (-4,43 Prozent auf 43,60 EUR), PVA TePla (-4,41 Prozent auf 26,04 EUR) und SGL Carbon SE (-4,33 Prozent auf 4,53 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die EVOTEC SE-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 66 660 Aktien gehandelt. Im SDAX hat die 1&1-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 5,150 Mrd. Euro den größten Anteil.

SDAX-Fundamentalkennzahlen

Unter den SDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 1,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die HAMBORNER REIT-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,09 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at