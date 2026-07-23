Verluste in Frankfurt: SDAX startet im Minus

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt.

Am Donnerstag bewegt sich der SDAX um 09:10 Uhr via XETRA 0,34 Prozent tiefer bei 18 341,83 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 88,645 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,099 Prozent auf 18 385,45 Punkte an der Kurstafel, nach 18 403,63 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18 385,45 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 18 339,29 Einheiten.

So bewegt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den SDAX bereits um 0,659 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 23.06.2026, wies der SDAX 18 157,00 Punkte auf. Der SDAX notierte noch vor drei Monaten, am 23.04.2026, bei 17 882,83 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.07.2025, erreichte der SDAX einen Wert von 17 919,44 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5,68 Prozent aufwärts. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19 325,96 Punkten. 15 733,78 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SDAX aktuell

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind derzeit Ottobock (+ 4,50 Prozent auf 58,00 EUR), KSB SE (+ 1,88 Prozent auf 811,00 EUR), Deutsche Euroshop (+ 1,63 Prozent auf 18,70 EUR), Einhell Germany vz (+ 1,59 Prozent auf 70,50 EUR) und Vossloh (+ 1,52 Prozent auf 60,10 EUR). Die Verlierer im SDAX sind hingegen Stabilus SE (-10,64 Prozent auf 14,28 EUR), LPKF Laser Electronics (-4,14 Prozent auf 16,20 EUR), Basler (-2,37 Prozent auf 26,75 EUR), Eckert Ziegler (-1,84 Prozent auf 13,89 EUR) und PVA TePla (-1,63 Prozent auf 37,50 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die LPKF Laser Electronics-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 39 740 Aktien gehandelt. Die 1&1-Aktie macht im SDAX mit 3,574 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die SDAX-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,90 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,29 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at