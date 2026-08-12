Verluste in Frankfurt: SDAX startet im Minus

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt.

Am Mittwoch bewegt sich der SDAX um 09:11 Uhr via XETRA 0,15 Prozent tiefer bei 18 544,11 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 90,126 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,002 Prozent auf 18 571,58 Punkte an der Kurstafel, nach 18 571,14 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18 575,58 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 18 538,15 Einheiten.

So bewegt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den SDAX bereits um 0,835 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, lag der SDAX-Kurs bei 18 128,23 Punkten. Der SDAX notierte noch vor drei Monaten, am 12.05.2026, bei 18 097,33 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.08.2025, erreichte der SDAX einen Wert von 17 149,49 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6,85 Prozent aufwärts. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19 325,96 Punkten. 15 733,78 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SDAX aktuell

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind derzeit LPKF Laser Electronics (+ 2,56 Prozent auf 16,00 EUR), SMA Solar (+ 2,45 Prozent auf 56,55 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 1,84 Prozent auf 69,30 EUR), STO SE (+ 1,58 Prozent auf 96,60 EUR) und KWS SAAT SE (+ 1,41 Prozent auf 72,00 EUR). Die Verlierer im SDAX sind hingegen CANCOM SE (-4,43 Prozent auf 21,55 EUR), Douglas (-3,19 Prozent auf 7,90 EUR), TeamViewer (-2,88 Prozent auf 6,41 EUR), HelloFresh (-2,31 Prozent auf 3,39 EUR) und PNE (-2,26 Prozent auf 7,78 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die HelloFresh-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 59 897 Aktien gehandelt. Die Springer Nature-Aktie macht im SDAX mit 4,057 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die SDAX-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,36 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,66 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at