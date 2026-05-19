Verluste in Frankfurt: SDAX zeigt sich zum Handelsende leichter

Zum Handelsschluss zogen sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Zum Handelsende tendierte der SDAX im XETRA-Handel 0,91 Prozent tiefer bei 18 261,15 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 91,046 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,034 Prozent auf 18 423,26 Punkte an der Kurstafel, nach 18 429,44 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18 188,93 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 18 556,63 Einheiten.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, bei 18 268,79 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.02.2026, wies der SDAX einen Stand von 17 983,05 Punkten auf. Der SDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 19.05.2025, den Stand von 16 643,79 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 5,22 Prozent. Das SDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 18 717,19 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Punkten erreicht.

Tops und Flops im SDAX aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell ATOSS Software (+ 13,51 Prozent auf 81,50 EUR), Springer Nature (+ 4,91 Prozent auf 20,50 EUR), adesso SE (+ 4,20 Prozent auf 59,60 EUR), secunet Security Networks (+ 4,12 Prozent auf 202,00 EUR) und SFC Energy (+ 3,85 Prozent auf 21,60 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind derweil Ottobock (-10,98 Prozent auf 53,50 EUR), SMA Solar (-9,58 Prozent auf 61,35 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-6,57 Prozent auf 35,54 EUR), NORMA Group SE (-6,02 Prozent auf 16,54 EUR) und PVA TePla (-4,52 Prozent auf 41,40 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im SDAX sticht die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 371 050 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 3,972 Mrd. Euro macht die 1&1-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Titel

Die Mutares-Aktie verzeichnet mit 2,74 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Mit 7,97 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at