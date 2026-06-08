Verluste in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart mit Abgaben

Der SDAX tendiert im XETRA-Handel um 09:10 Uhr um 1,50 Prozent schwächer bei 18 157,15 Punkten. Insgesamt kommt der SDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 90,502 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,950 Prozent auf 18 258,75 Punkte an der Kurstafel, nach 18 433,82 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 18 156,19 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 18 259,37 Punkten.

SDAX-Performance im Jahresverlauf

Der SDAX erreichte vor einem Monat, am 08.05.2026, den Wert von 18 628,53 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, wurde der SDAX mit 17 232,69 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, erreichte der SDAX einen Stand von 16 989,77 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4,62 Prozent zu. 19 325,96 Punkte markierten den Höchststand des SDAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 15 733,78 Zählern.

SDAX-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell KWS SAAT SE (+ 3,44 Prozent auf 72,10 EUR), Medios (+ 2,58 Prozent auf 12,72 EUR), Deutsche Euroshop (+ 1,24 Prozent auf 20,45 EUR), Wüstenrot Württembergische (+ 0,71 Prozent auf 14,20 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 0,48 Prozent auf 37,86 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen derweil SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-4,44 Prozent auf 86,00 EUR), PVA TePla (-3,83 Prozent auf 39,16 EUR), Siltronic (-3,34 Prozent auf 88,25 EUR), SFC Energy (-3,16 Prozent auf 19,90 EUR) und Dürr (-3,15 Prozent auf 19,66 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im SDAX

Im SDAX weist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 107 287 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von 1&1 mit 4,254 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder im Fokus

Unter den SDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 2,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index zeigt die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,60 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at