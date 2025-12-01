Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. -W-

Deutsche Euroshop Aktie

WKN: 748020 / ISIN: DE0007480204

Index im Blick 01.12.2025 09:29:33

Verluste in Frankfurt: SDAX zum Start des Montagshandels in der Verlustzone

Verluste in Frankfurt: SDAX zum Start des Montagshandels in der Verlustzone

So bewegt sich der SDAX am Morgen.

Der SDAX verliert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr 0,76 Prozent auf 16 530,28 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 83,130 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,392 Prozent auf 16 592,33 Punkte an der Kurstafel, nach 16 657,64 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag heute bei 16 530,28 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 16 596,51 Punkten erreichte.

SDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, wies der SDAX einen Stand von 16 731,99 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 01.09.2025, verzeichnete der SDAX einen Stand von 16 892,61 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 29.11.2024, einen Stand von 13 557,80 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 19,03 Prozent. Das SDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 18 206,72 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 13 183,63 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell STRATEC SE (+ 3,33 Prozent auf 23,25 EUR), Salzgitter (+ 1,12 Prozent auf 36,02 EUR), Deutsche Euroshop (+ 0,76 Prozent auf 18,66 EUR), MBB SE (+ 0,55 Prozent auf 183,20 EUR) und LPKF Laser Electronics (+ 0,51 Prozent auf 5,97 EUR). Die Verlierer im SDAX sind derweil FRIEDRICH VORWERK (-2,24 Prozent auf 78,50 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-2,22 Prozent auf 33,40 EUR), Kontron (-2,16 Prozent auf 23,60 EUR), Energiekontor (-2,04 Prozent auf 33,55 EUR) und EVOTEC SE (-2,03 Prozent auf 5,68 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im SDAX weist die EVOTEC SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 71 183 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Schaeffler-Aktie dominiert den SDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 6,293 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel im Fokus

Unter den SDAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 2,62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mutares-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,06 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Weitere Links:

Marktkapitalisierungen im Überblick

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Eintrag hinzufügen
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Deutsche Euroshop AG 18,40 0,00% Deutsche Euroshop AG
Energiekontor AG 33,75 -0,88% Energiekontor AG
EVOTEC SE 5,76 -0,79% EVOTEC SE
FRIEDRICH VORWERK 76,60 -4,01% FRIEDRICH VORWERK
Kontron 23,24 -2,92% Kontron
KWS SAAT SE & Co. KGaA 68,40 -0,87% KWS SAAT SE & Co. KGaA
LPKF Laser & Electronics AG 5,73 -2,05% LPKF Laser & Electronics AG
MBB SE 180,00 -0,77% MBB SE
Mutares 27,85 -1,24% Mutares
Salzgitter 35,58 0,23% Salzgitter
Schaeffler AG 6,63 0,15% Schaeffler AG
STRATEC SE 22,75 2,94% STRATEC SE
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 33,80 -0,24% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

Indizes in diesem Artikel

SDAX 16 448,17 -1,26%

Börse aktuell - Live Ticker

ATX stabil -- DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt kommt am Montag kaum vom Fleck, während sich der deutsche Leitindex mit klaren Abschlägen zeigt. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Montag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

