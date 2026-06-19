Verluste in Frankfurt: So bewegt sich der LUS-DAX am Nachmittag

Am fünften Tag der Woche herrscht in Frankfurt ein ruhiger Handel.

Um 15:57 Uhr gibt der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,13 Prozent auf 25 061,50 Punkte nach.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 24 924,50 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 25 243,00 Einheiten.

So entwickelt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Der LUS-DAX wurde vor einem Monat, am 19.05.2026, mit 24 330,00 Punkten bewertet. Der LUS-DAX stand noch vor drei Monaten, am 19.03.2026, bei 23 009,00 Punkten. Der LUS-DAX wurde vor einem Jahr, am 19.06.2025, mit 23 069,00 Punkten bewertet.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,02 Prozent aufwärts. Bei 25 509,50 Punkten schaffte es der LUS-DAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Punkten registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell BMW (+ 1,84 Prozent auf 60,84 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,52 Prozent auf 45,28 EUR), Porsche Automobil (+ 1,29 Prozent auf 30,61 EUR), Rheinmetall (+ 1,29 Prozent auf 1 193,80 EUR) und RWE (+ 1,28 Prozent auf 55,28 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen Volkswagen (VW) vz (-4,30 Prozent auf 80,48 EUR), adidas (-2,02 Prozent auf 174,35 EUR), Deutsche Telekom (-1,71 Prozent auf 26,45 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-1,31 Prozent auf 40,72 EUR) und Siemens Healthineers (-1,07 Prozent auf 34,06 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Konzerne

Im LUS-DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 11 017 596 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 208,174 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Fokus

2026 verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,63 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at