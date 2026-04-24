TUI Aktie
WKN DE: TUAG50 / ISIN: DE000TUAG505
24.04.2026 12:26:52
Verluste in Frankfurt: So bewegt sich der MDAX mittags
Am Freitag notiert der MDAX um 12:10 Uhr via XETRA 1,97 Prozent leichter bei 30 245,42 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 369,276 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der MDAX 0,391 Prozent leichter bei 30 731,08 Punkten, nach 30 851,74 Punkten am Vortag.
Der MDAX erreichte heute sein Tagestief bei 30 221,28 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 30 734,94 Punkten lag.
Auf Wochensicht sank der MDAX bereits um 4,47 Prozent. Der MDAX stand vor einem Monat, am 24.03.2026, bei 28 125,11 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, erreichte der MDAX einen Stand von 31 746,12 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.04.2025, lag der MDAX bei 27 907,71 Punkten.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,37 Prozent abwärts. Das Jahreshoch des MDAX liegt derzeit bei 32 383,56 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Zählern markiert.
Die Top-Aktien im MDAX sind aktuell K+S (+ 1,97 Prozent auf 16,08 EUR), United Internet (+ 1,67 Prozent auf 26,76 EUR), FUCHS SE VZ (+ 0,43 Prozent auf 37,78 EUR), Sartorius vz (+ 0,28 Prozent auf 215,50 EUR) und AIXTRON SE (-0,06 Prozent auf 46,42 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind derweil Jungheinrich (-13,91 Prozent auf 24,50 EUR), Schaeffler (-7,79 Prozent auf 7,81 EUR), flatexDEGIRO (-7,66 Prozent auf 31,12 EUR), KION GROUP (-5,33 Prozent auf 43,85 EUR) und HENSOLDT (-5,33 Prozent auf 74,24 EUR).
Das Handelsvolumen der TUI-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 4 144 430 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 37,274 Mrd. Euro macht die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Die TUI-Aktie präsentiert mit 5,35 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,53 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Weitere Links:
Nachrichten zu KION GROUP AG
|
17:58
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX zum Ende des Freitagshandels leichter (finanzen.at)
|
15:59
|Verluste in Frankfurt: MDAX sackt am Nachmittag ab (finanzen.at)
|
12:26
|Verluste in Frankfurt: So bewegt sich der MDAX mittags (finanzen.at)
|
23.04.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX schwächelt zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
23.04.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX verbucht nachmittags Verluste (finanzen.at)
|
23.04.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: So steht der MDAX am Mittag (finanzen.at)
|
22.04.26
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX präsentiert sich schwächer (finanzen.at)
|
22.04.26
|EQS-AFR: KION GROUP AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements (EQS Group)