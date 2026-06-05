Verluste in Frankfurt: So bewegt sich der MDAX nachmittags

Am Freitag notiert der MDAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,72 Prozent leichter bei 32 564,41 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 383,739 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der MDAX 0,391 Prozent leichter bei 32 673,39 Punkten, nach 32 801,61 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte heute sein Tagestief bei 32 560,24 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 32 890,10 Punkten lag.

MDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht sank der MDAX bereits um 2,37 Prozent. Der MDAX stand vor einem Monat, am 05.05.2026, bei 31 132,72 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.03.2026, notierte der MDAX bei 29 688,96 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.06.2025, lag der MDAX bei 31 135,59 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,12 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des MDAX liegt derzeit bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Zählern markiert.

Tops und Flops im MDAX

Die Top-Aktien im MDAX sind aktuell flatexDEGIRO (+ 2,85 Prozent auf 33,88 EUR), IONOS (+ 2,52 Prozent auf 30,92 EUR), Delivery Hero (+ 2,10 Prozent auf 38,91 EUR), AUMOVIO (+ 1,90 Prozent auf 40,15 EUR) und freenet (+ 1,62 Prozent auf 25,06 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind derweil WACKER CHEMIE (-5,43 Prozent auf 98,35 EUR), AIXTRON SE (-4,84 Prozent auf 54,62 EUR), JENOPTIK (-4,79 Prozent auf 44,08 EUR), Salzgitter (-4,73 Prozent auf 63,40 EUR) und Aroundtown SA (-4,31 Prozent auf 2,35 EUR).

MDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 1 417 185 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 42,954 Mrd. Euro macht die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

MDAX-Fundamentaldaten im Fokus

Die Aroundtown SA-Aktie präsentiert mit 5,46 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,22 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at