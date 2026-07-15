Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
|Kursentwicklung
|
15.07.2026 15:58:41
Verluste in Frankfurt: So entwickelt sich der LUS-DAX nachmittags
Der LUS-DAX tendiert im XETRA-Handel um 15:57 Uhr um 0,15 Prozent tiefer bei 25 003,00 Punkten.
Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 25 135,50 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 831,00 Zählern.
So bewegt sich der LUS-DAX auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 15.06.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 24 877,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.04.2026, lag der LUS-DAX bei 24 062,00 Punkten. Der LUS-DAX lag vor einem Jahr, am 15.07.2025, bei 24 016,00 Punkten.
Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,78 Prozent zu. Bei 25 906,50 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21 861,50 Zählern.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im LUS-DAX
Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind aktuell Heidelberg Materials (+ 2,29 Prozent auf 172,30 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,16 Prozent auf 46,09 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,95 Prozent auf 73,28 EUR), HOCHTIEF (+ 1,94 Prozent auf 473,00 EUR) und BMW (+ 1,78 Prozent auf 58,34 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil Infineon (-5,46 Prozent auf 67,90 EUR), BASF (-3,55 Prozent auf 47,67 EUR), Bayer (-2,91 Prozent auf 47,69 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-2,31 Prozent auf 41,42 EUR) und Commerzbank (-2,02 Prozent auf 38,24 EUR).
Die teuersten Konzerne im LUS-DAX
Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die BASF-Aktie aufweisen. 2 323 656 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX macht die Siemens-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 207,412 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel im Blick
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Mit 8,01 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Bayer
|
15.07.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
15.07.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Ende des Mittwochshandels schwächer (finanzen.at)
|
15.07.26
|Börse Frankfurt: DAX schließt im Minus (finanzen.at)
|
15.07.26
|Verluste in Frankfurt: So entwickelt sich der LUS-DAX nachmittags (finanzen.at)
|
15.07.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX am Nachmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
15.07.26
|Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 verbucht nachmittags Verluste (finanzen.at)
|
15.07.26
|XETRA-Handel LUS-DAX legt mittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
15.07.26
|Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 gibt mittags nach (finanzen.at)