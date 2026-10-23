SUSS MicroTec Aktie

SUSS MicroTec für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235

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Index-Performance 23.10.2026 12:26:53

Verluste in Frankfurt: So performt der MDAX am Freitagmittag

Verluste in Frankfurt: So performt der MDAX am Freitagmittag

Der MDAX zeigt sich am Mittag im Minus.

Um 12:10 Uhr fällt der MDAX im XETRA-Handel um 0,37 Prozent auf 29 973,22 Punkte zurück. Damit sind die im MDAX enthaltenen Werte 343,135 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0,015 Prozent höher bei 30 090,35 Punkten in den Handel, nach 30 085,87 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 29 941,99 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 30 144,89 Einheiten.

MDAX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche fiel der MDAX bereits um 1,86 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 23.09.2026, verzeichnete der MDAX einen Wert von 31 215,77 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.07.2026, wies der MDAX einen Wert von 31 673,72 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 23.10.2025, wurde der MDAX mit 30 010,29 Punkten berechnet.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 3,25 Prozent nach unten. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des MDAX bereits bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind aktuell DEUTZ (+ 1,75 Prozent auf 9,91 EUR), Sartorius vz (+ 1,72 Prozent auf 278,20 EUR), KION GROUP (+ 1,72 Prozent auf 33,77 EUR), LANXESS (+ 1,33 Prozent auf 12,16 EUR) und K+S (+ 0,96 Prozent auf 12,58 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich hingegen IONOS (-2,94 Prozent auf 35,04 EUR), CTS Eventim (-2,43 Prozent auf 62,25 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-2,25 Prozent auf 50,05 EUR), Siltronic (-2,13 Prozent auf 57,50 EUR) und JENOPTIK (-1,83 Prozent auf 37,60 EUR).

Die teuersten MDAX-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Aroundtown SA-Aktie aufweisen. 825 368 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 38,048 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Mitglieder

Im MDAX verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Aroundtown SA-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,41 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Historische Kursdaten
Die Tops und Flops im MDAX?

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

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Aroundtown SA 1,44 -1,23% Aroundtown SA
CTS Eventim 62,85 -1,33% CTS Eventim
DEUTZ AG 9,70 -0,87% DEUTZ AG
IONOS 35,60 -1,06% IONOS
JENOPTIK AG 37,30 -2,15% JENOPTIK AG
K+S AG 12,96 4,26% K+S AG
KION GROUP AG 32,99 -0,54% KION GROUP AG
LANXESS AG 11,81 -1,42% LANXESS AG
Porsche Automobil Holding SE 24,58 -2,11% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 41,52 -3,04% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
Sartorius AG Vz. 281,60 3,49% Sartorius AG Vz.
Siltronic AG 55,60 -5,28% Siltronic AG
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 49,40 -3,23% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
thyssenkrupp AG 13,58 -0,55% thyssenkrupp AG

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MDAX 29 876,31 -0,70%

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