Verluste in Frankfurt: So steht der SDAX aktuell

Der SDAX zeigt sich am Dienstagnachmittag leichter.

Der SDAX tendiert im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0,56 Prozent tiefer bei 18 273,27 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 98,320 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,192 Prozent auf 18 410,63 Punkte an der Kurstafel, nach 18 375,31 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 18 410,63 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 252,38 Zählern.

So bewegt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, bei 16 806,75 Punkten. Der SDAX wies vor drei Monaten, am 27.10.2025, einen Stand von 17 310,95 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 27.01.2025, wies der SDAX einen Stand von 14 267,92 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5,29 Prozent nach oben. Der SDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 410,63 Punkten. 17 174,39 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SDAX

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4,01 Prozent auf 50,30 EUR), Wacker Neuson SE (+ 3,87 Prozent auf 20,15 EUR), Drägerwerk (+ 2,71 Prozent auf 90,80 EUR), SFC Energy (+ 2,67 Prozent auf 14,60 EUR) und PNE (+ 2,29 Prozent auf 9,82 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich derweil Salzgitter (-6,04 Prozent auf 46,68 EUR), Verve Group (-5,28 Prozent auf 1,67 EUR), Hypoport SE (-4,18 Prozent auf 100,80 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (-3,78 Prozent auf 1,89 EUR) und Eckert Ziegler (-3,59 Prozent auf 15,57 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SDAX auf

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Verve Group-Aktie. 881 384 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Schaeffler-Aktie sticht im SDAX mit einer Marktkapitalisierung von 11,235 Mrd. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die SDAX-Titel auf

Die Mutares-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten inne. Mit 7,96 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

