Verluste in Frankfurt: So steht der SDAX am Nachmittag

Mit dem SDAX geht es derzeit abwärts.

Am Dienstag notiert der SDAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,24 Prozent leichter bei 17 754,26 Punkten. Insgesamt kommt der SDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 95,117 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,046 Prozent auf 17 789,47 Punkte an der Kurstafel, nach 17 797,63 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 17 803,39 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 17 627,16 Punkten lag.

SDAX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, stand der SDAX bei 18 329,35 Punkten. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 17.11.2025, einen Stand von 16 069,28 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.02.2025, erreichte der SDAX einen Stand von 14 975,11 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 2,30 Prozent aufwärts. Das SDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 18 480,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 17 174,39 Punkten registriert.

Tops und Flops im SDAX aktuell

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell Gerresheimer (+ 8,67 Prozent auf 20,94 EUR), CANCOM SE (+ 4,22 Prozent auf 23,45 EUR), Grand City Properties (+ 3,27 Prozent auf 10,74 EUR), PVA TePla (+ 2,49 Prozent auf 24,66 EUR) und Wacker Neuson SE (+ 2,43 Prozent auf 21,10 EUR). Die Verlierer im SDAX sind hingegen Südzucker (-5,55 Prozent auf 9,27 EUR), Salzgitter (-4,88 Prozent auf 49,70 EUR), SMA Solar (-4,59 Prozent auf 32,44 EUR), Ottobock (-4,06 Prozent auf 55,50 EUR) und FRIEDRICH VORWERK (-2,95 Prozent auf 85,50 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 552 810 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Schaeffler-Aktie sticht im SDAX mit einer Marktkapitalisierung von 10,139 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Blick

Unter den SDAX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 4,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,97 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at