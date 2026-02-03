ATOSS Software Aktie
Verluste in Frankfurt: So steht der TecDAX am Mittag
Am Dienstag gibt der TecDAX um 12:10 Uhr via XETRA um 1,17 Prozent auf 3 598,76 Punkte nach. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 531,104 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,204 Prozent auf 3 648,95 Punkte an der Kurstafel, nach 3 641,51 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 3 595,92 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 3 669,67 Punkten.
TecDAX seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, lag der TecDAX bei 3 624,29 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.11.2025, bewegte sich der TecDAX bei 3 630,48 Punkten. Der TecDAX wies vor einem Jahr, am 03.02.2025, einen Stand von 3 680,32 Punkten auf.
Der Index fiel seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,704 Prozent zurück. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 3 858,70 Punkten. Bei 3 571,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
TecDAX-Tops und -Flops
Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich aktuell EVOTEC SE (+ 8,61 Prozent auf 6,41 EUR), HENSOLDT (+ 1,83 Prozent auf 80,85 EUR), Nordex (+ 0,98 Prozent auf 35,02 EUR), 1&1 (+ 0,37 Prozent auf 26,80 EUR) und Drägerwerk (+ 0,34 Prozent auf 88,40 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX derweil Siltronic (-5,78 Prozent auf 49,04 EUR), Nemetschek SE (-4,68 Prozent auf 73,30 EUR), ATOSS Software (-3,27 Prozent auf 94,70 EUR), Sartorius vz (-3,07 Prozent auf 227,60 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-2,63 Prozent auf 48,16 EUR).
Die teuersten Konzerne im TecDAX
Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 597 882 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 194,198 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder im Blick
Die TeamViewer-Aktie hat mit 5,36 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. freenet lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,98 Prozent.
