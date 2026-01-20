Verluste in Frankfurt: TecDAX am Mittag leichter

Der TecDAX fällt am zweiten Tag der Woche.

Der TecDAX tendiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 1,62 Prozent tiefer bei 3 614,22 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 569,766 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,436 Prozent auf 3 657,88 Punkte an der Kurstafel, nach 3 673,90 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 658,71 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 3 613,90 Einheiten.

So entwickelt sich der TecDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 566,78 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.10.2025, wies der TecDAX einen Wert von 3 756,03 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 20.01.2025, wies der TecDAX 3 608,45 Punkte auf.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Minus von 0,278 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des TecDAX steht derzeit bei 3 858,70 Punkten.

Die Tops und Flops im TecDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich aktuell CANCOM SE (-0,18 Prozent auf 28,45 EUR), IONOS (-0,18 Prozent auf 27,30 EUR), Siemens Healthineers (-0,56 Prozent auf 44,40 EUR), freenet (-0,56 Prozent auf 28,32 EUR) und JENOPTIK (-0,74 Prozent auf 21,36 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen hingegen Carl Zeiss Meditec (-6,40 Prozent auf 35,12 EUR), Siltronic (-4,84 Prozent auf 49,96 EUR), Drägerwerk (-4,02 Prozent auf 88,30 EUR), HENSOLDT (-3,20 Prozent auf 89,30 EUR) und SMA Solar (-2,76 Prozent auf 33,16 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im TecDAX auf

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 620 760 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 230,166 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder im Blick

Unter den TecDAX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 5,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,56 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

