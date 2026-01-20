Deutsche Telekom Aktie
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
|Index im Fokus
|
20.01.2026 12:26:35
Verluste in Frankfurt: TecDAX am Mittag leichter
Der TecDAX tendiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 1,62 Prozent tiefer bei 3 614,22 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 569,766 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,436 Prozent auf 3 657,88 Punkte an der Kurstafel, nach 3 673,90 Punkten am Vortag.
Der TecDAX verzeichnete bei 3 658,71 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 3 613,90 Einheiten.
So entwickelt sich der TecDAX auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 566,78 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.10.2025, wies der TecDAX einen Wert von 3 756,03 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 20.01.2025, wies der TecDAX 3 608,45 Punkte auf.
Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Minus von 0,278 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des TecDAX steht derzeit bei 3 858,70 Punkten.
Die Tops und Flops im TecDAX
Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich aktuell CANCOM SE (-0,18 Prozent auf 28,45 EUR), IONOS (-0,18 Prozent auf 27,30 EUR), Siemens Healthineers (-0,56 Prozent auf 44,40 EUR), freenet (-0,56 Prozent auf 28,32 EUR) und JENOPTIK (-0,74 Prozent auf 21,36 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen hingegen Carl Zeiss Meditec (-6,40 Prozent auf 35,12 EUR), Siltronic (-4,84 Prozent auf 49,96 EUR), Drägerwerk (-4,02 Prozent auf 88,30 EUR), HENSOLDT (-3,20 Prozent auf 89,30 EUR) und SMA Solar (-2,76 Prozent auf 33,16 EUR).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im TecDAX auf
Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 620 760 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 230,166 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder im Blick
Unter den TecDAX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 5,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,56 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
|
12:26
|Verluste in Frankfurt: TecDAX am Mittag leichter (finanzen.at)
|
19.01.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX zeigt sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
19.01.26
|Montagshandel in Frankfurt: SDAX beendet den Handel mit Verlusten (finanzen.at)
|
19.01.26
|TecDAX aktuell: TecDAX verliert am Montagnachmittag (finanzen.at)
|
19.01.26