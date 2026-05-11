Verluste in Frankfurt: TecDAX beendet den Handel mit Verlusten

Am Montag bewegte sich der TecDAX via XETRA zum Handelsende 0,24 Prozent schwächer bei 3 770,51 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 517,467 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,047 Prozent auf 3 781,49 Punkte an der Kurstafel, nach 3 779,72 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der TecDAX bei 3 761,47 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 3 796,94 Punkten.

TecDAX-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, den Wert von 3 531,61 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.02.2026, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 607,03 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, wies der TecDAX 3 745,48 Punkte auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 4,03 Prozent zu Buche. Bei 3 870,57 Punkten schaffte es der TecDAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 3 322,31 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind aktuell Ottobock (+ 4,50 Prozent auf 62,70 EUR), Nagarro SE (+ 3,39 Prozent auf 43,86 EUR), IONOS (+ 1,45 Prozent auf 28,06 EUR), JENOPTIK (+ 1,23 Prozent auf 36,30 EUR) und Nordex (+ 1,11 Prozent auf 47,26 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil Elmos Semiconductor (-6,50 Prozent auf 192,60 EUR), AIXTRON SE (-5,02 Prozent auf 47,53 EUR), Siltronic (-3,26 Prozent auf 96,30 EUR), HENSOLDT (-3,00 Prozent auf 71,22 EUR) und Drägerwerk (-1,78 Prozent auf 88,20 EUR).

Welche Aktien im TecDAX den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 5 923 691 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 170,697 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,40 erwartet. Die freenet-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,39 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at