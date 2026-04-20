Verluste in Frankfurt: TecDAX beendet den Montagshandel in der Verlustzone

So performte der TecDAX am ersten Tag der Woche zum Handelsende.

Am Montag ging es im TecDAX via XETRA schlussendlich um 1,34 Prozent auf 3 715,24 Punkte abwärts. An der Börse sind die im TecDAX enthaltenen Werte damit 532,364 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,953 Prozent schwächer bei 3 729,64 Punkten in den Handel, nach 3 765,52 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag heute bei 3 730,32 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 695,87 Punkten erreichte.

TecDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 20.03.2026, wies der TecDAX einen Stand von 3 420,18 Punkten auf. Der TecDAX wies vor drei Monaten, am 20.01.2026, einen Wert von 3 646,83 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, bei 3 412,85 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 2,51 Prozent zu. Das TecDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 3 858,70 Punkten. Bei 3 322,31 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit HENSOLDT (+ 1,88 Prozent auf 82,36 EUR), Ottobock (+ 1,18 Prozent auf 59,80 EUR), 1&1 (+ 1,03) Prozent auf 24,45 EUR), JENOPTIK (+ 0,83 Prozent auf 33,88 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 0,75 Prozent auf 67,00 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil TeamViewer (-4,16 Prozent auf 4,95 EUR), Nemetschek SE (-3,97 Prozent auf 66,50 EUR), SAP SE (-3,87 Prozent auf 150,20 EUR), EVOTEC SE (-3,55 Prozent auf 5,44 EUR) und Nagarro SE (-2,68 Prozent auf 49,00 EUR).

Die meistgehandelten TecDAX-Aktien

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 5 333 173 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 182,419 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Blick

Die TeamViewer-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. freenet-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,43 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at