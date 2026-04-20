Nagarro Aktie
WKN DE: A3H220 / ISIN: DE000A3H2200
|Index-Bewegung
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20.04.2026 17:58:42
Verluste in Frankfurt: TecDAX beendet den Montagshandel in der Verlustzone
Am Montag ging es im TecDAX via XETRA schlussendlich um 1,34 Prozent auf 3 715,24 Punkte abwärts. An der Börse sind die im TecDAX enthaltenen Werte damit 532,364 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,953 Prozent schwächer bei 3 729,64 Punkten in den Handel, nach 3 765,52 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des TecDAX lag heute bei 3 730,32 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 695,87 Punkten erreichte.
TecDAX seit Beginn Jahr
Vor einem Monat, am 20.03.2026, wies der TecDAX einen Stand von 3 420,18 Punkten auf. Der TecDAX wies vor drei Monaten, am 20.01.2026, einen Wert von 3 646,83 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, bei 3 412,85 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 2,51 Prozent zu. Das TecDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 3 858,70 Punkten. Bei 3 322,31 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
TecDAX-Aufsteiger und -Absteiger
Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit HENSOLDT (+ 1,88 Prozent auf 82,36 EUR), Ottobock (+ 1,18 Prozent auf 59,80 EUR), 1&1 (+ 1,03) Prozent auf 24,45 EUR), JENOPTIK (+ 0,83 Prozent auf 33,88 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 0,75 Prozent auf 67,00 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil TeamViewer (-4,16 Prozent auf 4,95 EUR), Nemetschek SE (-3,97 Prozent auf 66,50 EUR), SAP SE (-3,87 Prozent auf 150,20 EUR), EVOTEC SE (-3,55 Prozent auf 5,44 EUR) und Nagarro SE (-2,68 Prozent auf 49,00 EUR).
Die meistgehandelten TecDAX-Aktien
Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 5 333 173 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 182,419 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Blick
Die TeamViewer-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. freenet-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,43 Prozent gelockt.
Redaktion finanzen.at
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