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WKN: 510440 / ISIN: DE0005104400

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Index-Performance im Fokus 23.10.2026 17:58:46

Verluste in Frankfurt: TecDAX beendet die Freitagssitzung im Minus

Verluste in Frankfurt: TecDAX beendet die Freitagssitzung im Minus

Der TecDAX fiel am Freitagabend.

Der TecDAX tendierte im XETRA-Handel schlussendlich um 0,96 Prozent tiefer bei 4 021,34 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 576,370 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,146 Prozent höher bei 4 066,35 Punkten in den Handel, nach 4 060,43 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 4 070,20 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 999,15 Punkten verzeichnete.

TecDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der TecDAX bislang ein Plus von 0,196 Prozent. Der TecDAX lag vor einem Monat, am 23.09.2026, bei 4 011,82 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.07.2026, betrug der TecDAX-Kurs 3 701,45 Punkte. Der TecDAX wurde vor einem Jahr, am 23.10.2025, mit 3 741,05 Punkten bewertet.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 10,96 Prozent. 4 284,41 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Bei 3 322,31 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell Sartorius vz (+ 3,03 Prozent auf 281,80 EUR), Drägerwerk (+ 2,24 Prozent auf 100,60 EUR), Bechtle (+ 2,11 Prozent auf 35,74 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 1,79 Prozent auf 28,48 EUR) und OHB SE (+ 1,47 Prozent auf 207,00 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen ATOSS Software (-8,97 Prozent auf 87,30 EUR), SMA Solar (-5,23 Prozent auf 47,48 EUR), Siltronic (-4,68 Prozent auf 56,00 EUR), Deutsche Telekom (-3,17 Prozent auf 25,35 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-3,05 Prozent auf 49,64 EUR).

Welche Aktien im TecDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 8 118 669 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 235,565 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Unter den TecDAX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 7,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,70 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Alle TecDAX-Werte im Überblick
Analysen zu TecDAX-Aktien
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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ATOSS Software AG 87,30 -6,73% ATOSS Software AG
Bechtle AG 35,52 1,37% Bechtle AG
Deutsche Telekom AG 25,29 -3,07% Deutsche Telekom AG
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. 100,20 2,04% Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
freenet AG 22,90 -0,35% freenet AG
OHB SE 204,00 -1,45% OHB SE
SAP SE 211,90 -1,17% SAP SE
Sartorius AG Vz. 281,60 3,49% Sartorius AG Vz.
Siltronic AG 55,60 -5,28% Siltronic AG
SMA Solar AG 46,84 -7,34% SMA Solar AG
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 49,40 -3,23% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
TeamViewer 7,39 -0,14% TeamViewer
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 28,50 2,30% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

Indizes in diesem Artikel

TecDAX 4 024,30 -0,89%

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