Verluste in Frankfurt: TecDAX beendet die Freitagssitzung im Minus

Der TecDAX tendierte im XETRA-Handel schlussendlich um 0,96 Prozent tiefer bei 4 021,34 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 576,370 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,146 Prozent höher bei 4 066,35 Punkten in den Handel, nach 4 060,43 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 4 070,20 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 999,15 Punkten verzeichnete.

TecDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der TecDAX bislang ein Plus von 0,196 Prozent. Der TecDAX lag vor einem Monat, am 23.09.2026, bei 4 011,82 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.07.2026, betrug der TecDAX-Kurs 3 701,45 Punkte. Der TecDAX wurde vor einem Jahr, am 23.10.2025, mit 3 741,05 Punkten bewertet.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 10,96 Prozent. 4 284,41 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Bei 3 322,31 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell Sartorius vz (+ 3,03 Prozent auf 281,80 EUR), Drägerwerk (+ 2,24 Prozent auf 100,60 EUR), Bechtle (+ 2,11 Prozent auf 35,74 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 1,79 Prozent auf 28,48 EUR) und OHB SE (+ 1,47 Prozent auf 207,00 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen ATOSS Software (-8,97 Prozent auf 87,30 EUR), SMA Solar (-5,23 Prozent auf 47,48 EUR), Siltronic (-4,68 Prozent auf 56,00 EUR), Deutsche Telekom (-3,17 Prozent auf 25,35 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-3,05 Prozent auf 49,64 EUR).

Welche Aktien im TecDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 8 118 669 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 235,565 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Unter den TecDAX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 7,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,70 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at