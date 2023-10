Verluste in Frankfurt: TecDAX beendet die Sitzung im Minus

So bewegte sich der TecDAX am Freitag letztendlich

Der TecDAX bewegte sich im XETRA-Handel zum Handelsende um 0,31 Prozent schwächer bei 2 825,67 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 422,852 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,024 Prozent auf 2 833,64 Punkte an der Kurstafel, nach 2 834,32 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag heute bei 2 845,02 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2 815,90 Punkten erreichte.

TecDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der TecDAX bislang ein Minus von 0,596 Prozent. Vor einem Monat, am 27.09.2023, wies der TecDAX einen Wert von 2 964,92 Punkten auf. Der TecDAX notierte noch vor drei Monaten, am 27.07.2023, bei 3 317,10 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.10.2022, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 2 845,92 Punkten.

Der Index büßte seit Jahresbeginn 2023 bereits um 2,78 Prozent ein. Bei 3 350,46 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 796,61 Punkten verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im TecDAX

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich derzeit CANCOM SE (+ 4,31 Prozent auf 23,22 EUR), Sartorius vz (+ 3,83 Prozent auf 230,30 EUR), MorphoSys (+ 3,27 Prozent auf 29,66 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 1,76 Prozent auf 75,32 EUR) und Telefonica Deutschland (+ 1,41 Prozent auf 1,58 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich hingegen EVOTEC SE (-4,89 Prozent auf 15,97 EUR), Nordex (-4,35 Prozent auf 10,11 EUR), ATOSS Software (-4,08 Prozent auf 200,00 EUR), HENSOLDT (-3,34 Prozent auf 27,18 EUR) und SMA Solar (-2,50 Prozent auf 56,60 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 4 752 514 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 146,212 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist 2023 laut FactSet-Schätzung die SMA Solar-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 9,38 zu Buche schlagen. Mit 11,56 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Telefonica Deutschland-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at