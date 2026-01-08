TeamViewer Aktie

WKN DE: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900

TecDAX-Entwicklung 08.01.2026 17:58:52

Verluste in Frankfurt: TecDAX fällt zum Ende des Donnerstagshandels

Der TecDAX bewegte sich zum Handelsende im Minus.

Schlussendlich bewegte sich der TecDAX im XETRA-Handel 0,44 Prozent leichter bei 3 779,17 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 571,790 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der TecDAX 0,007 Prozent fester bei 3 795,99 Punkten, nach 3 795,71 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3 806,31 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 3 766,56 Punkten.

TecDAX-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gewann der TecDAX bereits um 4,00 Prozent. Vor einem Monat, am 08.12.2025, wurde der TecDAX mit 3 581,98 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 08.10.2025, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 732,06 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.01.2025, bewegte sich der TecDAX bei 3 489,17 Punkten.

Die Tops und Flops im TecDAX

Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell Deutsche Telekom (+ 3,70 Prozent auf 28,31 EUR), United Internet (+ 2,26 Prozent auf 29,86 EUR), Drägerwerk (+ 1,09 Prozent auf 73,90 EUR), EVOTEC SE (+ 0,76 Prozent auf 6,34 EUR) und Kontron (+ 0,66 Prozent auf 24,50 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-5,85 Prozent auf 44,10 EUR), AIXTRON SE (-5,45 Prozent auf 19,62 EUR), Siltronic (-3,99 Prozent auf 51,80 EUR), Infineon (-3,74 Prozent auf 40,56 EUR) und JENOPTIK (-3,04 Prozent auf 21,04 EUR).

TecDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 7 972 740 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im TecDAX mit 230,052 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Werte

Die TeamViewer-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,30 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

mehr Nachrichten