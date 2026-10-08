Verluste in Frankfurt: TecDAX fällt zum Ende des Donnerstagshandels

Schlussendlich bewegte sich der TecDAX im XETRA-Handel 1,97 Prozent leichter bei 3 968,96 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 570,751 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der TecDAX 0,621 Prozent leichter bei 4 023,39 Punkten, nach 4 048,53 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 4 023,54 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 3 961,89 Punkten.

TecDAX-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verlor der TecDAX bereits um 2,99 Prozent. Vor einem Monat, am 08.09.2026, wurde der TecDAX mit 4 036,38 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 08.07.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 745,94 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.10.2025, bewegte sich der TecDAX bei 3 732,06 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 9,51 Prozent. Bei 4 284,41 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 322,31 Zählern.

Heutige Tops und Flops im TecDAX

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen derzeit Ottobock (+ 2,17 Prozent auf 51,80 EUR), IONOS (+ 0,00 Prozent auf 32,62 EUR), Bechtle (-0,06 Prozent auf 34,36 EUR), Kontron (-0,10 Prozent auf 20,48 EUR) und ATOSS Software (-0,12 Prozent auf 84,50 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen Elmos Semiconductor (-5,28 Prozent auf 147,20 EUR), Sartorius vz (-5,04 Prozent auf 246,90 EUR), EVOTEC SE (-4,36 Prozent auf 2,81 EUR), Siltronic (-4,11 Prozent auf 80,50 EUR) und AIXTRON SE (-4,07 Prozent auf 36,50 EUR).

TecDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 4 754 680 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 217,682 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,79 erwartet. freenet-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,02 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at