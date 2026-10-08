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TecDAX-Entwicklung 08.10.2026 17:58:56

Verluste in Frankfurt: TecDAX fällt zum Ende des Donnerstagshandels

Verluste in Frankfurt: TecDAX fällt zum Ende des Donnerstagshandels

Der TecDAX bewegte sich zum Handelsende im Minus.

Schlussendlich bewegte sich der TecDAX im XETRA-Handel 1,97 Prozent leichter bei 3 968,96 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 570,751 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der TecDAX 0,621 Prozent leichter bei 4 023,39 Punkten, nach 4 048,53 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 4 023,54 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 3 961,89 Punkten.

TecDAX-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verlor der TecDAX bereits um 2,99 Prozent. Vor einem Monat, am 08.09.2026, wurde der TecDAX mit 4 036,38 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 08.07.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 745,94 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.10.2025, bewegte sich der TecDAX bei 3 732,06 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 9,51 Prozent. Bei 4 284,41 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 322,31 Zählern.

Heutige Tops und Flops im TecDAX

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen derzeit Ottobock (+ 2,17 Prozent auf 51,80 EUR), IONOS (+ 0,00 Prozent auf 32,62 EUR), Bechtle (-0,06 Prozent auf 34,36 EUR), Kontron (-0,10 Prozent auf 20,48 EUR) und ATOSS Software (-0,12 Prozent auf 84,50 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen Elmos Semiconductor (-5,28 Prozent auf 147,20 EUR), Sartorius vz (-5,04 Prozent auf 246,90 EUR), EVOTEC SE (-4,36 Prozent auf 2,81 EUR), Siltronic (-4,11 Prozent auf 80,50 EUR) und AIXTRON SE (-4,07 Prozent auf 36,50 EUR).

TecDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 4 754 680 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 217,682 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,79 erwartet. freenet-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,02 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Analysen zu TecDAX-Aktien
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen
Alle TecDAX-Werte im Überblick

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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ATOSS Software AG 86,80 2,60% ATOSS Software AG
Bechtle AG 34,86 1,34% Bechtle AG
Deutsche Telekom AG 24,72 -8,48% Deutsche Telekom AG
Elmos Semiconductor 146,20 0,14% Elmos Semiconductor
EVOTEC SE 2,80 -0,78% EVOTEC SE
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IONOS 32,84 0,74% IONOS
Kontron 20,42 -0,87% Kontron
Ottobock 52,90 1,93% Ottobock
SAP SE 191,84 1,66% SAP SE
Sartorius AG Vz. 253,60 2,34% Sartorius AG Vz.
Siltronic AG 79,40 0,76% Siltronic AG
TeamViewer 6,90 4,15% TeamViewer
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 26,72 6,79% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

Indizes in diesem Artikel

TecDAX 3 978,41 0,32%

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