TeamViewer Aktie
WKN DE: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900
|XETRA-Handel im Fokus
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09.06.2026 15:58:45
Verluste in Frankfurt: TecDAX gibt am Nachmittag nach
Am Dienstag bewegt sich der TecDAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,13 Prozent schwächer bei 4 062,19 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 561,042 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der TecDAX 0,353 Prozent fester bei 4 081,81 Punkten, nach 4 067,45 Punkten am Vortag.
Der TecDAX verzeichnete bei 4 050,19 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 4 090,82 Einheiten.
Jahreshoch und Jahrestief des TecDAX
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, den Stand von 3 779,72 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.03.2026, wurde der TecDAX auf 3 565,41 Punkte taxiert. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 09.06.2025, den Stand von 3 936,19 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 12,08 Prozent aufwärts. Das TecDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 4 284,41 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 322,31 Zähler.
Tops und Flops im TecDAX aktuell
Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich aktuell SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 3,70 Prozent auf 95,40 EUR), Eckert Ziegler (+ 2,84 Prozent auf 15,95 EUR), Infineon (+ 2,59 Prozent auf 80,27 EUR), AIXTRON SE (+ 1,56 Prozent auf 57,34 EUR) und Siemens Healthineers (+ 1,31 Prozent auf 34,82 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen SMA Solar (-5,86 Prozent auf 53,85 EUR), IONOS (-5,78 Prozent auf 28,04 EUR), 1&1 (-5,60 Prozent auf 23,60 EUR), TeamViewer (-3,92 Prozent auf 5,76 EUR) und Siltronic (-3,39 Prozent auf 92,60 EUR).
TecDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 1 989 418 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im TecDAX mit einer Marktkapitalisierung von 188,537 Mrd. Euro heraus.
KGV und Dividende der TecDAX-Mitglieder
Unter den TecDAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 5,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,92 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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