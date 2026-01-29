IONOS Aktie
Verluste in Frankfurt: TecDAX in der Verlustzone
Am Donnerstag fällt der TecDAX um 15:41 Uhr via XETRA um 2,86 Prozent auf 3 617,05 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 557,924 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 3 744,10 Zählern und damit 0,552 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (3 723,54 Punkte).
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3 747,48 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 615,79 Punkten verzeichnete.
TecDAX-Entwicklung auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche verbucht der TecDAX bislang ein Minus von 2,69 Prozent. Der TecDAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 29.12.2025, bei 3 599,82 Punkten. Der TecDAX lag noch vor drei Monaten, am 29.10.2025, bei 3 672,18 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.01.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 701,21 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,200 Prozent nach unten. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 858,70 Punkten. 3 592,26 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX
Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich derzeit freenet (+ 1,46 Prozent auf 30,50 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,95 Prozent auf 27,51 EUR), QIAGEN (+ 0,67 Prozent auf 45,02 EUR), Eckert Ziegler (+ 0,13 Prozent auf 15,56 EUR) und Siemens Healthineers (+ 0,09 Prozent auf 42,51 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind hingegen SAP SE (-15,04 Prozent auf 166,64 EUR), Siltronic (-6,62 Prozent auf 52,15 EUR), IONOS (-6,25 Prozent auf 27,75 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-3,94 Prozent auf 47,32 EUR) und Nagarro SE (-3,06 Prozent auf 71,25 EUR).
TecDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 10 748 690 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 222,640 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der TecDAX-Werte
Im TecDAX verzeichnet die TeamViewer-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,18 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.at
