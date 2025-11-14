Eckert & Ziegler Aktie
Verluste in Frankfurt: TecDAX letztendlich schwächer
Letztendlich bewegte sich der TecDAX im XETRA-Handel 0,30 Prozent leichter bei 3 538,02 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 567,765 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der TecDAX 0,456 Prozent tiefer bei 3 532,40 Punkten, nach 3 548,58 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 474,50 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 538,22 Zählern.
TecDAX seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn kletterte der TecDAX bereits um 1,13 Prozent. Der TecDAX erreichte vor einem Monat, am 14.10.2025, den Stand von 3 646,41 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.08.2025, lag der TecDAX bei 3 771,54 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.11.2024, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 385,81 Punkten.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 2,95 Prozent nach oben. 3 994,94 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 010,36 Punkten.
Das sind die Tops und Flops im TecDAX
Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell Nagarro SE (+ 29,67 Prozent auf 58,35 EUR), Bechtle (+ 14,97 Prozent auf 40,10 EUR), SMA Solar (+ 8,67 Prozent auf 31,10 EUR), CANCOM SE (+ 4,61 Prozent auf 26,10 EUR) und Nordex (+ 1,80 Prozent auf 27,22 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind derweil Eckert Ziegler (-3,44 Prozent auf 16,27 EUR), SAP SE (-3,21 Prozent auf 211,10 EUR), EVOTEC SE (-2,97 Prozent auf 5,29 EUR), PNE (-2,23 Prozent auf 10,50 EUR) und Carl Zeiss Meditec (-2,15 Prozent auf 42,68 EUR).
Die teuersten TecDAX-Konzerne
Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 7 604 592 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 248,668 Mrd. Euro.
TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,86 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,49 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
