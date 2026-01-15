ATOSS Software Aktie

ATOSS Software für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 510440 / ISIN: DE0005104400

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
XETRA-Handel im Blick 15.01.2026 15:58:57

Verluste in Frankfurt: TecDAX liegt am Nachmittag im Minus

Verluste in Frankfurt: TecDAX liegt am Nachmittag im Minus

Der Handel in Frankfurt verläuft aktuell in ruhigen Bahnen.

Um 15:41 Uhr notiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,07 Prozent tiefer bei 3 766,53 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 590,224 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,031 Prozent auf 3 770,25 Punkte an der Kurstafel, nach 3 769,08 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des TecDAX lag heute bei 3 742,89 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 776,94 Punkten erreichte.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verlor der TecDAX bereits um 1,47 Prozent. Der TecDAX stand noch vor einem Monat, am 15.12.2025, bei 3 550,59 Punkten. Der TecDAX lag vor drei Monaten, am 15.10.2025, bei 3 658,60 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.01.2025, wurde der TecDAX mit 3 544,07 Punkten berechnet.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 3,92 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 3 858,70 Punkte. Bei 3 612,08 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen aktuell SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 12,46 Prozent auf 51,10 EUR), Drägerwerk (+ 8,44 Prozent auf 79,70 EUR), AIXTRON SE (+ 6,28 Prozent auf 20,13 EUR), JENOPTIK (+ 4,00 Prozent auf 21,82 EUR) und Siltronic (+ 3,97 Prozent auf 56,25 EUR). Schwächer notieren im TecDAX hingegen ATOSS Software (-5,77 Prozent auf 104,60 EUR), EVOTEC SE (-2,22 Prozent auf 6,26 EUR), Ottobock (-2,12 Prozent auf 67,10 EUR), TeamViewer (-2,08 Prozent auf 5,90 EUR) und Nemetschek SE (-1,91 Prozent auf 84,85 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 2 489 038 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 243,032 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

TecDAX-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,62 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index bietet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,45 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle TecDAX-Werte im Überblick
Analysen zu TecDAX-Aktien
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu ATOSS Software AG

mehr Nachrichten