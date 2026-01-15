ATOSS Software Aktie
WKN: 510440 / ISIN: DE0005104400
|XETRA-Handel im Blick
|
15.01.2026 15:58:57
Verluste in Frankfurt: TecDAX liegt am Nachmittag im Minus
Um 15:41 Uhr notiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,07 Prozent tiefer bei 3 766,53 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 590,224 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,031 Prozent auf 3 770,25 Punkte an der Kurstafel, nach 3 769,08 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des TecDAX lag heute bei 3 742,89 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 776,94 Punkten erreichte.
TecDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche verlor der TecDAX bereits um 1,47 Prozent. Der TecDAX stand noch vor einem Monat, am 15.12.2025, bei 3 550,59 Punkten. Der TecDAX lag vor drei Monaten, am 15.10.2025, bei 3 658,60 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.01.2025, wurde der TecDAX mit 3 544,07 Punkten berechnet.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 3,92 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 3 858,70 Punkte. Bei 3 612,08 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX
Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen aktuell SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 12,46 Prozent auf 51,10 EUR), Drägerwerk (+ 8,44 Prozent auf 79,70 EUR), AIXTRON SE (+ 6,28 Prozent auf 20,13 EUR), JENOPTIK (+ 4,00 Prozent auf 21,82 EUR) und Siltronic (+ 3,97 Prozent auf 56,25 EUR). Schwächer notieren im TecDAX hingegen ATOSS Software (-5,77 Prozent auf 104,60 EUR), EVOTEC SE (-2,22 Prozent auf 6,26 EUR), Ottobock (-2,12 Prozent auf 67,10 EUR), TeamViewer (-2,08 Prozent auf 5,90 EUR) und Nemetschek SE (-1,91 Prozent auf 84,85 EUR).
TecDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 2 489 038 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 243,032 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.
TecDAX-Fundamentaldaten
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,62 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index bietet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,45 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
